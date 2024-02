Ex Merloni, da fabbrica a polo scientifico Nanomat. Stasera a LINK ( 21.20 TRG ) il futuro dell'area Nord Est dell'Umbria.

Vi racconteremo cosa ne sarà dell'ex stabilimento Merloni di Colle di Nocera Umbra, meglio ancora, di una parte di esso; con un reportage di Giacomo Branco vi apriremo le porte, dopo oltre dieci anni dalla sua chiusura, di quella che è stata la più grande azienda dell'area appenninica tra Umbria e Marche dalla fine degli anni '80 del Novecento fino alll'inizio del nuovo millennio; vi illustreremo passo passo il progetto della costruzione in questo luogo del Polo Nanomat e delle sue potenzialità per la reindustrializzazione dell'Umbria di Nord Est.

Lo faremo a LINK, l'infotainment di TRG ( canale 13 e in streaming al sito www.trgmedia.it ) IN DIRETTA QUESTA SERA ALLE ORE 21.20 .

Lo faremo con il fisico dell'Università di Perugia professor LUCA GAMMAITONI, il dirigente della Regione Umbria, settore sviluppo economico, dottor MICHELE MICHELINI, il sindaco di Nocera Umbra on.VIRGINIO CAPARVI e quello di Gualdo Tadino MASSIMILIANO PRESCIUTTI. Dallo stabilimento ex Merloni di Colle di Nocera l'assessore ai lavori pubblici GIUSEPPE CIOLI ci condurrà nei luoghi e nelle stanze da anni abbandonate e destinate a nuova rinascita.

Un grazie ai commissari per la liquidazione della ex Merloni - JP Industries per aver consentito l'ingresso nello stabilimento.

Ci vediamo stasera ore 21.20 in diretta su TRG.

