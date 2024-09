Festa di San Francesco 2024: Assisi si appresta ad accogliere le istituzioni e i pellegrini siciliani

Il sindaco Stefania Proietti e l’amministrazione comunale rendono noto il calendario degli appuntamenti civili in occasione delle celebrazioni del 3 e 4 ottobre per la Festa di San Francesco. Saranno circa 5mila le persone che arriveranno dalla Sicilia, la regione chiamata quest’anno a donare l’olio della lampada che arde davanti alla tomba di San Francesco. Duecento i sindaci che con i gonfaloni parteciperanno a tutti gli eventi. Ad accenderla il 4 ottobre sarà il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in rappresentanza del popolo italiano. Oltre ai numerosi eventi di carattere religioso, il programma prevede una serie di iniziative organizzate dal Comune. A partire dalla mattina del 3 ottobre, alle 10.30, durante la concelebrazione eucaristica nel “Transito di San Francesco” presieduta da fra Francesco Piloni, OFM, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, sarà consegnato il riconoscimento “Rosa d’argento” a suor Alfonsa Fileti, che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso e il sindaco di Assisi Stefania Proietti offrirà un omaggio floreale. Nel pomeriggio, alle 16, è previsto l’incontro tra le autorità e le delegazioni della Regione Siciliana con la municipalità di Assisi e la Regione Umbria, e dopo, a partire dalle 18, la celebrazione dei primi vespri nel “Transito di San Francesco”. In serata la Festa in piazza con la Città di Assisi che accoglie gli ospiti della Regione Siciliana. Il giorno della Festa di San Francesco, venerdì 4 ottobre, alle 8, si inizia con l’incontro tra le autorità e la delegazione siciliana in Sala della Conciliazione con i saluti del sindaco di Assisi Proietti e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Alle 9 si snoderà il corteo civile da Piazza del Comune fino alla Basilica di San Francesco con partecipazione degli alunni delle scuole di Assisi e dei gruppi folcloristici della Sicilia. Dopo la solenne celebrazione eucaristica, prevista dalle 10 in poi, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco dove il sindaco palermitano accenderà la lampada, alle 11, dalla loggia del Sacro Convento, sono previsti i messaggi all’Italia e i saluti istituzionali di autorità civili e religiose.

Assisi/Bastia

30/09/2024 13:43

Redazione