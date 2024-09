Quattro judoka eugubini al Trofeo Coni 2024

E’ sempre più vicina la IX° edizione estiva del Trofeo CONI 2024, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia. L’evento si svolgerà in Sicilia dal 3 al 6 ottobre a Catania e Palermo. Una vera e propria Olimpiade delle regioni con 4500 tra atleti e tecnici coinvolti di 37 federazioni sportive nazionali, 7 discipline associate e 5 delegazioni estere. La FIJLKAM ha scelto la classe 2012 e il Judo Umbria è pronto con la sua squadra formata da 5 elementi, tre maschi e due femmine che hanno superato la selezione regionale. 4 di loro sono atleti del Judo Kodokan Gubbio e questo è un grande risultato per il movimento judoistico cittadino. Rappresenteranno l’Umbria con orgoglio e determinazione vestendo i colori del CONI regionale, Cesare Radicchi nei 50 kg, Malika Zitouni nei 52 kg Marco Ragni nei 55 kg, e Alessio Panfili nei 60 kg. A completare la squadra Katia Loschi dell’accademia Jigoro Kano Foligno nei 57 kg. I ragazzi saranno accompagnati dal maestro del Judo Kodokan Gubbio e Commissario Tecnico umbro Dario Dionisi.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/09/2024 10:14

Redazione