Fir Umbria, feste e open day in tutta la regione

L’Umbria ovale è sempre attiva. Grande lavoro dei club che propongono attività e feste in giro per la regione. A tutto rugby per tutti cominciando dal 13esimo Trofeo Città di Castello di minirugby, che si è tenuto qualche giorno fa, fino all’appuntamento con Tagghiamoci, le finali regionali di rugby tag con le scuole umbre in programma il prossimo 7 giugno a Foligno. Tante sono le iniziative che si sono tenute e si terranno nei prossimi giorni in varie città dell’Umbria. A Città di Castello sono stati oltre 600 i bambini e bambine - in rappresentanza di 19 società provenienti dall'Umbria, Toscana, Lazio e Campania – che hanno preso parte al torneo di minirugby, che si è svolto presso il campo di via Bartali. Sabato scorso, invece, si è tenuta la terza tappa del Pink Saturday presso gli impianti sportivi Campo di Marte di via del Rubicone di Foligno. Si trattava di un open day promosso dalla Fir Umbria, organizzato in collaborazione con il club del territorio e riservato alle ragazze di ogni età, per permettere di conoscere e provare a praticare il rugby. Sempre sabato scorso il Corciano Rugby Club ha organizzato, presso il campo dei Tigli di San Mariano, un open day aperto a tutti i bambini e bambine dalla prima alla quinta classe delle primarie del territorio. Festa del tag per le scuole primarie anche a Spoleto il prossimo 23 maggio. Sempre a Spoleto, ma il pomeriggio di sabato 27 maggio, I Ducali hanno organizzato la festa delle scuole presso il campo sportivo Marco Montioni, in località Tre Madonne. Saranno circa 2000 i ragazzi che domenica 28 maggio a Pian di Massiano prenderanno parte alla 13esima edizione del Torneo Minirugby Città di Perugia, organizzato dal Rugby Perugia Junior. Arriveranno ben 42 Club provenienti da Veneto, Lombardia, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania, per un totale attuale di 115 squadre iscritte, suddivise nelle categorie Under 7, 9, 11, 13 e 15. Festa del rugby e dello sport anche ad Orvieto a cura dell’Unione Orvietana. Si terrà martedì 30 maggio allo stadio Luigi Muzi. Giovedì 1 e martedì 6 giugno anche Terni si anima della sua festa riservata agli studenti delle scuole. Il primo giorno è in programma con Istituto Comprensivo B. Brin mentre il secondo con Direzione Didattica Mazzini. Ad organizzarle la Ternana Rugby presso l’impianto sportivo situato in via Papa Benedetto III. Il 3 e 4 giugno è in programma il Torneo Lupo di Gubbio, organizzato dal Rugby Gubbio e riservato alle categorie under 7, 9, 11, 13. La mattina di mercoledì 7 giugno, infine, presso gli impianti sportivi Campo di Marte di via del Rubicone a Foligno andrà in scena Tagghiamoci, le finali regionali di rugby tag con le scuole provenienti da tutta Umbria (Perugia, Umbertide, Gubbio, Assisi, Bastia, Foligno e Spoleto). La giornata è promossa da Fir Umbria e Usr dell’Umbria ed organizzata con le scuole tutorate dai club provenienti da tutta la regione. Appuntamento con il beach rugby sabato 17 giugno a Tuoro sul Trasimeno. Il programma prevede la mattina (dalle ore 9,30) il mini beach rugby mentre nel pomeriggio (dalle ore 14,30) è prevista la tappa nazionale per il Trofeo italiano di beach rugby. La manifestazione è organizzata dall'Apd Fortitudo Magione.

Città di Castello/Umbertide

22/05/2023 15:18

Redazione