Fir Umbria, oltre 50 ragazze in campo a Foligno

Sono state oltre cinquanta le ragazze che domenica mattina (15 dicembre), sui campi del Foligno Rugby, hanno dato vita ad un incontro interregionale dedicato alle Under 14 e Under 16. Le atlete umbre hanno giocato con le pari età tesserate con i Comitati di Toscana e Marche.

È stato disputato un triangolare per l'Under 16 di rugby a 15 e due partite di rugby a sette per le Under 14. Tre partite che hanno visto le giovani atlete rispondere al meglio alle richieste dei rispettivi tecnici, come è emerso anche dal briefing che si è tenuto al termine della giornata. Tanto il pubblico presente alle partite.

“È sempre un piacere ospitare questo tipo di attività e vedere le ragazze giocare. Il nostro impegno è sempre focalizzato sull’aumento delle praticanti per permettere a queste ragazze di giocare allo sport che amano”, ha commentato il tecnico regionale Fir Alessandro Speziali.

L’iniziativa è stata organizzata dal Foligno Rugby e patrocinata dai Comitati Fir di Umbria, Toscana e Marche. Una menzione speciale va al tecnico Alessandro Ruisi e ai dirigenti Fabio Laurenti ed Elisabetta Felice, da anni a supporto del movimento femminile umbro.

Domenica è sceso in campo anche il rugby femminile di Città di Castello, con il primo raggruppamento che si è tenuto dopo anni di inattività. Tre squadre hanno animato la mattinata. Oltre il Città di Castello, erano presenti il Il Colle Val d'Elsa e il Gipsy Prato che hanno dato luogo a degli incontri valevoli per il campionato di Coppa Italia 2024-2025. Buoni gli spunti tecnici e le prestazioni delle tifernati che hanno giocato nel pieno spirito rugbystico.

Foligno/Spoleto

17/12/2024 14:32

Redazione