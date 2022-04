Foligno: denuncia il furto della moto, la Polizia di Stato ritrova il mezzo e lo riconsegna alla proprietaria

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, a seguito di segnalazione al numero di emergenza, sono intervenuti in via Toscana dove personale della Polizia Locale aveva segnalato la presenza di una moto priva di targa parcheggiato nei pressi dell’ingresso della chiesa di Sant’Angela da Foligno. Gli operatori, giunti sul posto, hanno effettuato una prima verifica senza però riscontrare segni di scasso e/o effrazione, né danni visibili. Da un accertamento più approfondito è emerso che la moto era oggetto di furto. Un episodio che era stato denunciato dalla proprietaria nella stessa giornata. Gli agenti, a quel punto, hanno avvisato del ritrovamento la Sala Operativa che ha provveduto a rintracciare la proprietaria e ad informarla del ritrovamento. Dopo essersi portata nei pressi della chiesa con le chiavi di riserva, la donna ha ringraziato i poliziotti per il grande aiuto e il prezioso lavoro svolto.

Foligno/Spoleto

24/04/2022 14:33

