Grande successo per il “Gran galà del basket umbro”: tanti i campioni, le società sportive e i progetti premiati

Grande successo nella serata di martedì 24 giugno 2025 per il Gran Galà del Basket umbro che si è tenuto presso l’auditorium dell’Hotel Giò a Perugia. Un consueto appuntamento di fine stagione per un evento arrivato alla sua seconda edizione, diventato già ua vera e propria consuetudine per tutto il movimento cestistico della nostra regione e il quale mette il punto su una stagione 2024-2025 che ha regalato davvero molte emozioni ed è stata straordinaria per tutti.



Tanta la partecipazione che ha caratterizzato la serata. Infatti, erano presenti in sala oltre 300 persone tra giocatori, allenatori e dirigenti delle varie formazioni e società sportive che sono state protagoniste in questa annata agonistica da poco conclusasi. Tra loro anche tanti ospiti illustri, tra cui il vice segretario FIP Graziano Martinelli, il presidente Fip Marche Maurizio Biondini, il presidente Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo, oltre all’assessore allo sport della città di Perugia Pierluigi Vossi, l’assessore all’ambiente e alla rigenerazione urbana della Città di Perugia David Grohmann, il presidente panathlon Perugia e caporedattore Rai TGR Umbria Luca Ginetto, il coordinatore educazione fisica e sport Lorenzo Bertinelli, Andrea Arena per il Comitato Italiano Paralimpico.



Ad aprire la serata, presentata dal giornalista e conduttore Stefano Berti, è stato il presidente Fip Umbria Gianni Antonelli: “Grazie a tutti i presenti perché rendete questa serata davvero molto speciale. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che permettono la crescita anno dopo anno del nostro movimento a 360º, non solo per quanto riguarda i giocatori e le giocatrici, ma anche per la crescita del movimento arbitrale”.



Dopo questa breve introduzione da parte del presidente Antonelli, l’evento è continuato con la consegna dei premi ai protagonisti di questa stagione 2024-2025. Tante le società chiamate sul palco e che hanno ricevuto il proprio riconoscimento per la vittoria dei rispettivi campionati sia a livello giovanile che per quanto riguarda le prime squadre, ma non solo. Infatti, sono state tante altre le iniziative che hanno avuto centralità durante la serata e che sono diventate un vero e proprio orgoglio per tutto il movimento della pallacanestro umbra. Premi all’organizzazione di eventi che nobilitano la pallacanestro umbra a livello nazionale, riconoscimenti a formatori e allenatori, oltre ai tanti progetti fra cui "College Umbria" e "Camminare Insieme” dedicati il primo alla formazione dei giovani cestisti umbri, il secondo agli istruttori e società di minibasket.



Durante la serata toccante il momento in memoria di Giovanni Spedaletti Trabalza giovane arbitro scomparso a causa di un incidente stradale, proprio dopo che aveva arbitrato una partita di pallacanestro. A salire sul palco sono stati i suoi genitori, ai quali sono state consegnate dal presidente del Comitato Arbitri Umbria Claudio Di Toro e dall’istruttore giovanile arbitri Antonio Errico due borracce simboliche, come simbolo della prossima realizzazione di un pozzo in Africa in memoria del defunto figlio che avverrà attraverso una raccolta fondi voluta proprio dagli arbitri. Inoltre, la FIP Umbria ha intitolato a Giovanni Spedaletti Trabalza la scuola arbitrale del settore giovanile e ha istituito il premio miglior arbitro nel settore giovanile in sua memoria, assegnato a Francesco Di Toro e Riccardo Segoloni, amici del cuore di Giovanni.



Dopo lo spazio dedicato anche al Baskin e alle società che lavorano a questa attività inclusiva, per chiudere la serata la FIP Umbria ha celebrato anche gli atleti e le atlete umbre che giocano fuori regione ma che portano in alto il nome della nostra Umbria. A salire sul palco sono stati Dorin Buca miglior giocatore della Coppa Italia A2 con la Libertas Livorno; Valentina Baldelli promossa con Brono Basket in Serie A1, alle seconda promozione consecutiva per l’atleta gualdese dopo il campionato vinto lo scorso anno con un’altra maglia; Federico Burini vincitore con Montecatini della Coppa Italia A2 e Alessandro Cappelletti, al lui il gran finale fra gli applausi scroscianti, il quale è una certezza del massimo campionato italiano con la maglia della Dinamo Sassari. Insieme a loro, ma assenti in sala, sono stati consegnati il premi alla carriera a Benedetta Gramaccioni e a Beatrice Olajide che è stata convocata con la nazionale italiana 3x3.



Annunciate le tappe dell’evento del 3x3 in Piazza IV Novembre a Perugia i prossimi 27, 28 e 29 giugno, e la presenza della Nazionale Italiana Under 20 femminile a Gubbio dal 12 al 31 luglio in preparazione dei Campionati Europei. Una grande serata di basket vissuta fra premiazioni e riconoscimenti, ma anche con grandi emozioni ed applausi scroscianti. Dopo la serata un buffet offerto ai presenti e l’appuntamento alla prossima stagione agonistica 2025/2026, da vivere al massimo per l’intero movimento della pallacanestro dell’Umbria.

Perugia

25/06/2025 19:05

Redazione