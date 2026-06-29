Gualdo Tadino: Its Umbria Academy presenta la Summer School “Meccatronica ed energia”

È stata presentata nella sede di Universo Flea a Gualdo Tadino la Summer School “Meccatronica ed energia” promossa da ITS Umbria Academy e rivolta agli studenti a partire dal terzo anno delle scuole superiori. Realizzata in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, con il supporto di Fondazione Perugia e con il contributo scientifico e logistico di Ecosuntek, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla didattica ITS e al mondo dell’impresa, con particolare attenzione all’applicazione delle competenze meccatroniche al settore dell’energia, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità dei processi produttivi. Il progetto è stato illustrato durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti: Nicola Modugno, direttore Its Umbria Academy, Giorgio Moretti, delegato di Fondazione Perugia, Katia Tittarelli, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, Matteo Minelli, amministratore delegato Ecosuntek e Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di Its Umbria Academy. La Summer School, aperta a tutti gli studenti a partire dal terzo anno di scuola superiore, si svolgerà dal 13 al 16 luglio 2026 e proporrà un percorso formativo pratico e orientativo, costruito sul modello didattico di ITS Umbria Academy, che alterna contenuti tecnici, casi applicativi e momenti di confronto con professionisti e imprese del settore. Le attività si terranno principalmente presso la sede di Universo Flea, in via Fratelli Cairoli a Gualdo Tadino. Il programma affronterà temi legati alle opportunità del settore fotovoltaico, alle tecnologie e ai prodotti per il mercato dell’energia, ai sistemi di accumulo e alle colonnine di ricarica, all’evoluzione dei moduli fotovoltaici, alla progettazione conforme alle normative CEI, all’utilizzo di software per schemi e progettazione elettrica, alle tecnologie per il monitoraggio degli impianti e ai casi pratici di installazione in siti industriali. “La Summer School – ha spiegato Nicola Modugno, Direttore di ITS Umbria Academy – rappresenta un’occasione concreta per far conoscere ai ragazzi le opportunità offerte dai percorsi tecnico-specialistici e dai settori più innovativi del sistema produttivo. Il nostro obiettivo è aiutare gli studenti a orientarsi in modo consapevole, mostrando loro quanto competenze come meccatronica, energia, automazione ed efficienza siano oggi centrali per le imprese e per la transizione sostenibile. ITS Umbria Academy lavora ogni giorno per costruire un ponte tra scuola, formazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani strumenti concreti per sviluppare le proprie attitudini rispondendo, allo stesso tempo, ai fabbisogni di competenze espressi dalle aziende del territorio”. “La nostra impresa ha le radici ben piantate in Umbria – ha sottolineato Matteo Minelli, amministratore delegato Ecosuntek - dove è nata e cresciuta. Sentiamo dunque il dovere di mettere a disposizione dei nostri ragazzi le competenze acquisite negli anni, per trasmettere loro non solo conoscenze tecniche, ma anche il valore della transizione energetica, del rispetto dell’ambiente, dell’innovazione e di una sostenibilità capace di diventare valore aggiunto anche per la competitività. È da qui, dalla cultura dell’energia rinnovabile e dal senso di una responsabilità condivisa, che può partire uno sviluppo davvero solido, duraturo e orientato al futuro. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per aver creato questa sinergia, che sono certo saprà produrre risultati importanti per i giovani e per il territorio” “Fondazione Perugia – ha spiegato Giorgio Moretti, delegato di Fondazione Perugia - sostiene con convinzione questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani alle competenze tecnico-scientifiche e ai settori strategici dell’innovazione e della transizione energetica. Favorire il dialogo tra scuola, formazione e imprese significa offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientare il proprio futuro e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Investire nelle nuove generazioni, valorizzare i talenti del territorio e promuovere percorsi capaci di coniugare competenze, sostenibilità e occupazione rappresenta una delle priorità della Fondazione. È attraverso iniziative come questa che si contribuisce a costruire comunità più dinamiche e inclusive”. “La Summer School – ha detto Katia Tittarelli, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino - rappresenta per il nostro Istituto un’eccellente opportunità didattica. Permette ai nostri studenti di applicare sul campo la cultura tecnico-scientifica, connettendo lo studio teorico con l’innovazione del territorio. Ringraziamo Fondazione Perugia, Its Umbria Academy con il suo Direttore Nicola Modugno e Universo Flea di Matteo Minelli per questa preziosa sinergia, che offre un orientamento concreto verso settori ad alta occupazione e potenzia la proposta del Liceo Scientifico e Scienze Applicate, stimolando nei ragazzi e nelle ragazze l’attitudine alla ricerca e una visione per il loro futuro”. L’iniziativa intende contribuire alla diffusione della cultura tecnico-scientifica tra i giovani, rafforzando il collegamento tra sistema educativo e mondo produttivo e promuovendo competenze coerenti con i processi di innovazione tecnologica, transizione energetica e sostenibilità. La Summer School si inserisce nelle attività di orientamento di ITS Umbria Academy, accademia politecnica biennale e gratuita in tecnologie e scienze applicate, che forma tecnici altamente qualificati attraverso percorsi costruiti insieme alle imprese e fondati sull’alternanza tra formazione in aula, attività di laboratorio e tirocinio aziendale.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/06/2026 16:04

Redazione