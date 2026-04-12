Gualdo Tadino ha celebrato i suoi nuovi nati nella Giornata della Gentilezza

Si è svolta domenica 12 aprile 2026, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, la cerimonia dedicata alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati in città nel 2025, un momento di grande partecipazione e significato per l’intera comunità. All’evento erano presenti il Sindaco Massimiliano Presciutti, l’Assessore al welfare e alle politiche dell’infanzia Gabriele Bazzucchi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi, le direttrici delle farmacie del territorio (Serena Pizzi della Farmacia Comunale di Cerqueto, Emanuela Lombardi della Farmacia Comunale Calai, Maria Cristina Monacelli della Farmacia Capeci, Maria Luisa Frongillo della Farmacia Montepenna) oltre a numerose famiglie con i loro bambini nati nel corso del 2025. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le farmacie locali (Farmacia Capeci, Farmacia Montepenna e le Farmacie Comunali Calai e Cerqueto) ha dato il benvenuto ai 51 nuovi gualdesi nati nel 2025 consegnando loro un kit regalo contenente la tessera della biblioteca comunale, una pergamena ricordo e prodotti omaggio pensati per i primi mesi di vita. Un gesto reso possibile grazie al contributo della Farmacia Centrale Capeci, della Farmacia Montepenna e delle Farmacie Comunali Calai e Cerqueto, che hanno sostenuto attivamente il progetto. “È per noi un immenso piacere – ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ritrovarci insieme oggi nella casa comunale per dare il benvenuto nella nostra comunità ai nuovi giovanissimi concittadini gualdesi. Festeggiare i nuovi nati significa celebrare la speranza e il futuro di Gualdo Tadino, offrendo alle famiglie un segno concreto della nostra vicinanza. Ringrazio tutti i bambini e genitori presenti oggi e le farmacie Capeci, Montepenna e Comunali Calai e Cerqueto che hanno sostenuto l’iniziativa”. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con l’obiettivo di accogliere ufficialmente i nuovi cittadini e rafforzare il legame tra l’Amministrazione comunale e le famiglie. L’iniziativa ha rappresentato un segnale concreto di attenzione verso i più piccoli e un investimento simbolico sul futuro della città, ponendo al centro il valore della gentilezza come fondamento della convivenza civile. “L’accoglienza dei nuovi nati – ha concluso l’Assessore al welfare e politiche giovanili, Gabriele Bazzucchi - rappresenta per questa Amministrazione un atto importante di cittadinanza attiva, che portiamo avanti con la consapevolezza e l’orgoglio di chi investe nel futuro della propria comunità. La Giornata della Gentilezza 2025 si sostanzia in un impegno concreto volto a coniugare le politiche di welfare con la promozione della cultura. Attraverso la proficua sinergia con le farmacie del territorio, offriremo alle famiglie un segno tangibile di vicinanza, unitamente alla tessera della nostra Biblioteca Comunale. Quest'ultimo gesto non è solo simbolico, ma risponde alla volontà politica di stimolare, sin dalla prima infanzia, la partecipazione a percorsi di lettura e intrattenimento consapevole, pilastri fondamentali per la formazione dei cittadini di domani. È nostro fermo obiettivo garantire che ogni nuovo nato sia accolto in un sistema integrato di servizi e valori, all’interno di una comunità coesa che sostiene ed educa le nuove generazioni”.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/04/2026 11:25

Redazione