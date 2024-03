Gualdo Tadino: il sindaco Presciutti a Pesaro all’Assemblea Nazionale ALI “I Comuni d’Europa”

Sarà presente anche il Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente ALI Umbria, Massimiliano Presciutti all’Assemblea Nazionale ALI “I Comuni d’Europa” che si svolgerà a Pesaro il 21 e 22 marzo presso l’Hotel Charlie in Viale Trieste, 281. Il sindaco di Gualdo Tadino, Presciutti sarà uno dei protagonisti del Panel dal titolo “Per gli Stati Uniti d’Europa. Il Patto dei sindaci promosso da ALI e Movimento Europeo” che si svolgerà giovedì 21 marzo alle ore 15.30 e alla quale parteciperanno tra gli altri anche il Sindaco di Barcellona, Jaume Collboni Cuadrado, il Sindaco di Charleroi, Elio Di Rupo, Raphael Glucksmann, del Parlamentare Europeo, Giuseppe Bronzini, Segretario Generale del Movimento Europeo Italia, Elena Piastra, Presidente Ali Piemonte, Sindaca di Settimo Torinese, Domenico Venuti, Presidente Ali Sicilia, Sindaco di Salemi, Andrea Marrucci Presidente ALI Toscana, Sindaco di San Gimignano. Un Panel molto interessante che consentirà al Sindaco di Gualdo Tadino, Presciutti di raccontare l’esperienza e le buone pratiche della città umbra in tema di sostenibilità, cooperazione internazionale e di confrontarsi con realtà europee di grande rilevanza quali sono la città di Barcellona in Spagna e quella di Charleroi (sede di uno degli aeroporti più strategici d’Europa) in Belgio. L’Assemblea nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane che si svolgerà a Pesaro, Capitale della Cultura Italiana, il 21 e 22 marzo, è un appuntamento importante dove sindaci e amministratori locali si incontreranno e discuteranno di città e di territori, ma anche un’occasione per confrontarsi col governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese, e in particolare degli enti locali, e del dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee: il PNRR, l’Autonomia differenziata, la riforma del TUEL, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, allo sviluppo e alla produttività e competitività del nostro Paese. “E’ un grande piacere poter partecipare all’Assemblea Nazionale ALI di Pesaro – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino e Presidente Ali Umbria, Massimiliano Presciutti - sarà l’occasione giusta per discutere e confrontarsi sui temi più significativi che in questo momento storico interessano città e territori italiani ed Europei e poter raccontare le buone pratiche che il Comune di Gualdo Tadino sta portando avanti dal punto di vista dello sviluppo sostenibile e non solo. Il nostro Municipio è da sempre molto attento al tema della sostenibilità e della cooperazione internazionale ed essere presenti a Pesaro, insieme a tante personalità illustri provenienti non solo dall’Italia ma anche da altri paesi europei, per raccontare la nostra esperienza a livello nazionale ed europeo è un ulteriore tappa nel cammino della nostra comunità, che vogliamo sempre più sostenibile ed in grado di costruire rapporti di fattiva collaborazione con paesi esteri, come anche il recente Patto di Amicizia siglato tra Gualdo Tadino e la città tedesca di Schwandorf ci insegna”. Durante l’Assemblea sarà presentato il "Patto dei Sindaci per Gli Stati Uniti d'Europa" promosso dall'associazione e dal Movimento Europeo Italia.

Gubbio/Gualdo Tadino

21/03/2024 11:27

Redazione