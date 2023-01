Gubbio: ChristmasLand torna dal 5 all’8 gennaio con la Befana

Dal 19 novembre 2022 fino al 1° gennaio 2023 ChristmasLand, l’evento organizzato all’interno delle sale del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni, ha registrato ben 13.500 ingressi in 22 giorni di apertura. Per rispondere alle numerose richieste di prolungare i giorni di apertura ChristmasLand sarà aperto anche il 5, il 6, il 7 e l’8 gennaio dalle 10:00 alle 12:20 (ultimo ingresso) e dalle 14:20 alle 18:20 (ultimo ingresso). Ovviamente in uscita, nell’ultima sala della visita, al posto di Babbo Natale ci sarà la Befana ad aspettare i visitatori. Le installazioni presenti sono state molto apprezzate sia dai turisti che dagli escursionisti. Le provenienze principali dei turisti sono state dalla Toscana, da Roma ed il basso Lazio, dalla Campania, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dalle Marche. Non sono mancati i visitatori stranieri, in particolare provenienti da Germania, Austria, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti. L’occasione di queste aperture è stata preziosa sia per offrire ai visitatori della città un prodotto tematizzato, riconosciuto ed apprezzato ormai da diversi anni, sia per poter far visitare Palazzo Beni, sicuramente un gioiello della città che ha aperto le porte al pubblico da un anno e mezzo. Inoltre, altro aspetto importante dell’offerta organizzata quest’anno, è stato l’accento posto sull’artigianato artistico di Gubbio. I visitatori, infatti, oltre a poter apprezzare la collezione permanente del MUAM, integrata con le installazioni natalizie, hanno partecipato alla proiezione di una favola natalizia, proiettata sulla parete di pietra del salone al secondo piano, incentrata su Babbo Natale, gli Elfi e gli artigiani di Gubbio. Un modo diverso per sottolineare l’importanza dell’artigianato tradizionale di questo territorio e di come abbia nel tempo contribuito allo sviluppo della città di Gubbio così come la conosciamo oggi.

04/01/2023 09:30

