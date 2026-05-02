Gubbio Civica soddisfatta per la nomina ad Assessore di Enrico Ceccarelli: "Riconoscimento importante"

Dopo le novità annunciate dal sindaco Vittorio Fiorucci nel corso dell'ultimo consiglio comunale, Gubbio Civica esprime soddisfazione per la nomina ad Assessore di Enrico Ceccarelli, presidente del movimento. In una nota la coalizione civica lo descrive come "figura nota e apprezzata a Gubbio sia per il suo profilo professionale che per il forte radicamento umano e sociale nel territorio". "Si tratta di un riconoscimento importante che premia non solo la persona, ma anche la qualità della classe dirigente di Gubbio Civica e il percorso politico costruito in questi anni, che ci ha portato ad essere protagonisti della vittoria elettorale, affermandoci come prima lista della coalizione - conitnua la nota di Gubbio Civica - Vogliamo rivolgere un ringraziamento pubblico al Sindaco Vittorio Fiorucci per aver saputo interpretare e valorizzare questo percorso, riconoscendo il lavoro e l’impegno di una comunità politica seria, competente e presente. Ora ci attendono sfide importanti: continuare a trasformare Gubbio e renderla una città sempre più protagonista in Umbria, moderna, forte e giusta. In piena collaborazione con il Sindaco, la Giunta, i partiti e le forze della società civile, Gubbio Civica continuerà ad operare con responsabilità e spirito di servizio, mettendo al centro la città e i cittadini".

Gubbio/Gualdo Tadino

02/05/2026 13:12

Redazione