Gubbio: X^ Notte Nazionale del Liceo Classico, ospiti al “Mazzatinti” il direttore Gian Marco Chiocci e Cristina Clementi del Tg1

La decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico coinvolge, come da tradizione, anche il Polo “Giuseppe Mazzatinti” con i suoi indirizzi. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile 2024 dalle ore 17.30 a mezzanotte tra performance, rappresentazioni e letture che vedono protagonisti gli studenti negli spazi della sede centrale di piazzale Leopardi. La manifestazione, aperta a tutti gli interessati, coinvolge in contemporanea circa 500 licei in tutta Italia. L’iniziativa è partita dieci anni fa dalla Sicilia, per valorizzare l’indirizzo Classico eccellenza liceale da sempre nel panorama formativo nazionale ed eugubino. Il tema scelto quest’anno è “La comunicazione”. Al Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti” sarà ospite per aprire la Notte Nazionale, alle ore 17.30 nell’aula magna “Senatore Luciano Fabio Stirati”, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, di origini eugubine con forti radici familiari. Con lui la giornalista della redazione dello stesso Tg1 Cristina Clementi, a suo tempo brillante studentessa del “Mazzatinti”. Gli ospiti saranno accolti dalla dirigente Maria Marinangeli e dal Sindaco prof. Filippo Mario Stirati, farà da moderatore il giornalista Massimo Boccucci, collaboratore esterno dell’istituto e saranno poi gli studenti i veri protagonisti dell’evento con le loro domande e riflessioni. «Siamo orgogliosi di rinnovare un appuntamento di qualità come la Notte Nazionale del Liceo Classico - spiega Maria Marinangeli, dirigente dell’istituto - che consente da un lato di offrire agli studenti una nuova possibilità di confronto con professionisti di alto livello, come in questa occasione il direttore Chiocci e la giornalista Clementi che risponderanno volentieri alle domande dei nostri giovani, e dall’altro di approfondire i percorsi formativi mettendosi in gioco con performance che spaziano dalla recitazione alla musica nelle linee guida della manifestazione. Gli studenti si muovono in autonomia, con il supporto degli insegnanti, attraverso conoscenze e competenze che ne possano esaltare le attitudini».

Gubbio/Gualdo Tadino

10/04/2024 11:43

Redazione