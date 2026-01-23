Skin ADV

Gubbio: al Cassata Gattapone "È la Sera dei Miracoli", itinerari notturni tra scienza e tecnologia. Oggi a partire dalle ore 16

Oggi, a partire dalle ore 16:00, l’IIS Cassata Gattapone accoglierà presso il plesso di via del Bottagnone chiunque desideri vivere un’esperienza diretta tra scienza e tecnologia.

Oggi, a partire dalle ore 16:00, l’IIS Cassata Gattapone accoglierà presso il plesso di via del Bottagnone chiunque desideri vivere un’esperienza diretta tra scienza e tecnologia. Il programma prevede in apertura una visita guidata ai laboratori e agli stand allestiti dagli studenti dei dieci indirizzi di studio, uno spaccato concreto dell’offerta formativa dell’Istituto. Dalle ore 17:00, l’Aula Magna ospiterà un ciclo di conferenze che vedrà la teoria accademica intrecciarsi con il lavoro pratico degli alunni. Al termine della relazione dello storico dell’arte Ettore A. Sannipoli (Francesco e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro), saranno presentati i risultati di Hack2Play. Una giuria d’eccellenza, composta dalla DS Maria Gioia Pierotti, da Gloria Chiocci (UX for Teens), dalla società Euristica e dall’insegnante Elisa Lepri, valuterà i videogiochi prodotti dagli alunni dell’indirizzo Informatica. Seguirà l’intervento di Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Siena (Esiste un pianeta B? Alla ricerca di nuovi modelli oltre il Sistema Solare). A integrazione del tema, gli studenti dell’indirizzo Elettronica mostreranno il loro rivelatore di raggi cosmici, uno strumento progettato e costruito interamente a scuola, capace di “rendere visibile” la pioggia di particelle di energia che attraversa costantemente lo spazio. Sarà poi la volta degli astrofili dell’Associazione Mizar di Umbertide, che guideranno i presenti nell’osservazione della volta celeste. La serata terminerà con un ricco buffet offerto a tutti i convenuti.

Gubbio/Gualdo Tadino
23/01/2026 11:33
Redazione
19/01/2026 16:27 | Sport
Ancora una vittoria esterna per EMI Basket Gubbio
Seconda giornata del girone di ritorno e vittoria esterna per l’EMI Basket Gubbio, che espugna il parquet di Alba Adriat...
Leggi
19/01/2026 15:56 | Attualità
"Persone prima che professionisti". Lettera di ringraziamento al personale dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino
Un sincero e sentito ringraziamento. E` quello che ha voluto rivolgere la signora Alfonsina Dello Margio al personale sa...
Leggi
19/01/2026 13:20 | Attualità
Presciutti alla conferenza nazionale delle scuole di pace
"C`è qui una rete di cui abbiamo estremamente bisogno. Voi bambini e ragazzi siete docenti migliori degli adulti, perché...
Leggi
19/01/2026 12:31 | Attualità
I trattori sono tornati in strada a Perugia per i costi
Continua la protesta degli agricoltori umbri, dal 2024 riuniti in presidio permanente con Daai, associazione difesa agri...
Leggi
19/01/2026 12:19 | Cronaca
Perugia: non si ferma all’alt dei Carabinieri, 54enne inseguito e arrestato. In macchina viaggiava con un chilogrammo di cocaina
Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio sul capoluogo, intensificati nel fine settimana dalla Com...
Leggi
19/01/2026 11:39 | Attualità
Gubbio Job 2026: a febbraio torna la Fiera del lavoro
Dopo una prima edizione che ha registrato una partecipazione davvero significativa da parte di cittadini, imprese ed ent...
Leggi
19/01/2026 11:03 | Attualità
Quaranta Martiri, risarciti fratelli eugubini con il "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra"
Il Tribunale Civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli eugubini nell’ambito del Fondo ...
Leggi
19/01/2026 09:36 | Costume
Gualdo Tadino: bussolo 2026, Alessandro Cesaretti riconfermato Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte
Si sono svolte nella suggestiva cornice della chiesa di San Donato, nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio 2026 le ...
Leggi
18/01/2026 18:20 | Sport
Il Gubbio scrive la storia: espugnato per la prima volta il "Curi" (0-1) nel derby con il Perugia, decide la perla balistica di La Mantia
Il 18 Gennaio 2026 restyerà un giorno storico per la Gubbio calcistica: i rossoblu` difatti per la prima volta nella lor...
Leggi
18/01/2026 16:47 | Sport
Rugby Gubbio: i Lupi battono i Cavalieri, a Prato vince il Gubbio 24-29
Contro i Cavalieri Union il Rugby Gubbio segna 5 mete (29 punti contro i 24 del Prato-Sesto), 3 di Alessio Ghirelli, una...
Leggi
Utenti online:      442


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv