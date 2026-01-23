Gubbio: al Cassata Gattapone "È la Sera dei Miracoli", itinerari notturni tra scienza e tecnologia. Oggi a partire dalle ore 16

Oggi, a partire dalle ore 16:00, l’IIS Cassata Gattapone accoglierà presso il plesso di via del Bottagnone chiunque desideri vivere un’esperienza diretta tra scienza e tecnologia. Il programma prevede in apertura una visita guidata ai laboratori e agli stand allestiti dagli studenti dei dieci indirizzi di studio, uno spaccato concreto dell’offerta formativa dell’Istituto. Dalle ore 17:00, l’Aula Magna ospiterà un ciclo di conferenze che vedrà la teoria accademica intrecciarsi con il lavoro pratico degli alunni. Al termine della relazione dello storico dell’arte Ettore A. Sannipoli (Francesco e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro), saranno presentati i risultati di Hack2Play. Una giuria d’eccellenza, composta dalla DS Maria Gioia Pierotti, da Gloria Chiocci (UX for Teens), dalla società Euristica e dall’insegnante Elisa Lepri, valuterà i videogiochi prodotti dagli alunni dell’indirizzo Informatica. Seguirà l’intervento di Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Siena (Esiste un pianeta B? Alla ricerca di nuovi modelli oltre il Sistema Solare). A integrazione del tema, gli studenti dell’indirizzo Elettronica mostreranno il loro rivelatore di raggi cosmici, uno strumento progettato e costruito interamente a scuola, capace di “rendere visibile” la pioggia di particelle di energia che attraversa costantemente lo spazio. Sarà poi la volta degli astrofili dell’Associazione Mizar di Umbertide, che guideranno i presenti nell’osservazione della volta celeste. La serata terminerà con un ricco buffet offerto a tutti i convenuti.

Gubbio/Gualdo Tadino

23/01/2026 11:33

Redazione