Skin ADV

Gubbio: alla Sperelliana torna il progetto “Nati per leggere”

Presentato questa mattina il percorso formativo per famiglie e mamme in attesa promosso da Comune, USL Umbria 1 e Nati per Leggere Umbria.

C’erano mamme in dolce attesa, neomamme con i loro piccoli, papà e qualche nonna questa mattina in Biblioteca Sperelliana alla presentazione del progetto “Nati per Leggere”, il percorso formativo dedicato alle famiglie che promuove la lettura fin dai primissimi mesi di vita, promosso grazie alla collaborazione tra USL Umbria 1, Servizi Culturali del Comune di Gubbio e Nati per Leggere Umbria, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della lettura precoce e sostenere genitori e famiglie nel percorso di crescita dei bambini. L’incontro con la stampa è stato anche l’occasione per accompagnare l’avvio del secondo appuntamento del corso, già iniziato lo scorso 4 febbraio e molto apprezzato dalle famiglie partecipanti. Alla presentazione sono intervenuti Paola Salciarini, assessore alla Cultura del Comune di Gubbio, Nicoletta Sensi, pedagogista e consulente relazionale, Nadia Mosca, ostetrica e referente del progetto, e Paola Tomassoli, direttrice del distretto sanitario. Il progetto Nati per Leggere rappresenta da anni un punto di riferimento per la promozione della lettura in età prescolare e a Gubbio può contare su una tradizione ormai consolidata: la Biblioteca Sperelliana è stata infatti tra le prime in Umbria ad aderire al programma già nel 1999. Nel tempo il percorso si è rafforzato e ampliato, affiancandosi ai laboratori di lettura 0-6 anni che durante tutto l’anno coinvolgono famiglie e bambini negli spazi della biblioteca. Il ciclo di incontri attualmente in corso è pensato in particolare per genitori e famiglie in attesa, e offre strumenti e indicazioni utili per comprendere quanto la lettura condivisa possa incidere positivamente sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale di bambine e bambini. “La nostra biblioteca - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Paola Salciarini - è stata tra le prime in Umbria ad aderire al progetto Nati per Leggere e da allora ha continuato a investire con convinzione in questa esperienza. Promuovere la lettura fin dai primissimi anni di vita significa prendersi cura della crescita delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra bambini, famiglie e comunità. Il fatto che oggi qui in biblioteca ci siano tante mamme in attesa, insieme a papà, nonne e neomamme, dimostra quanto questo percorso sia sentito e quanto sia importante continuare a lavorare in rete tra istituzioni, servizi sanitari e realtà culturali del territorio”. Nicoletta Sensi, pedagogista e consulente relazionale, ha sottolineato il valore educativo della lettura condivisa fin dai primissimi mesi di vita: “Leggere insieme ai bambini, anche quando sono piccolissimi, è un gesto semplice ma estremamente potente. La lettura ad alta voce favorisce lo sviluppo cognitivo e linguistico, ma soprattutto rafforza la relazione affettiva tra genitori e figli, creando uno spazio di ascolto, vicinanza e condivisione che accompagna la crescita dei bambini”. A questo si affianca anche l’importante contributo del mondo sanitario. “Promuovere la lettura già durante la gravidanza - ha spiegato Nadia Mosca, ostetrica e referente del progetto - significa aiutare i genitori a costruire fin da subito una relazione con il proprio bambino. La voce, il racconto, il tempo dedicato alla lettura diventano strumenti preziosi di contatto e di cura, capaci di sostenere il benessere del bambino e di tutta la famiglia”. Con questo percorso il Comune di Gubbio e i partner del progetto intendono proseguire nell’azione di sensibilizzazione sui benefici della lettura precoce: in tal senso a questi appuntamenti seguiranno momenti di formazione, confronto e condivisione dedicati ai genitori e a chi accompagna i bambini nei primi anni di vita.

Gubbio/Gualdo Tadino
17/03/2026 12:24
Redazione
17/03/2026 11:46 | Cultura
Gubbio: presentazione della guida sulla Chiesa di San Giovanni Decollato detta “dei Neri”
Venerdi prossimo, 20 Marzo, alle ore 18, sarà presentata la guida sulla Chiesa di San Giovanni Decollato detta “dei Neri...
Leggi
17/03/2026 09:00 | Costume
Inaugurazione della mostra "Storia e Tradizioni del Venerdì Santo fossatano"
Sabato 14 marzo, nei locali storici de Le Carceri nel centro storico di Fossato di Vico è stata inaugurata la mostra “St...
Leggi
17/03/2026 08:40 | Cronaca
Assisi: auto non si ferma all'alt, giovane arrestato per fuga pericolosa
I militari dell`aliquota radiomobile della compagnia di Assisi, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, origina...
Leggi
17/03/2026 08:32 | Attualità
Delegazione del Comune di Vadena a Fossato di Vico
Il Comune di Fossato di Vico ha accolto dal 13 al 15 marzo la Giunta comunale del Comune di Vadena (BZ) per una visita i...
Leggi
16/03/2026 16:43 | Attualità
Oltre 700mila euro per le Mura poligonali di Amelia
Oltre 700mila euro per le Mura poligonali di Amelia. Lo annuncia il sindaco Avio Proietti Scorsoni in merito al finanzia...
Leggi
16/03/2026 16:20 | Costume
Gubbio: sabato 28 marzo la cerimonia di consegna del Premio Bandiera
Si terrà giovedì 19 marzo, alle ore 10 presso la presso la Sala Nobiliare di Palazzo Donini, a Perugia, la presentazione...
Leggi
16/03/2026 16:19 | Sport
EMI Basket Gubbio – UBS Foligno 61-63
Prima sconfitta interna della stagione per EMI Basket Gubbio nella 9ª giornata di ritorno, con il derby che sorride a Fo...
Leggi
16/03/2026 16:09 | Attualità
Inaugurato dopo i lavori il palazzo comunale di Campello sul Clitunno
"Ogni volta che si riapre un luogo come questo non si restituisce alla comunità semplicemente un edificio, si restituisc...
Leggi
16/03/2026 15:34 | Politica
Gubbio, il sindaco Fiorucci sul Consiglio comunale sospeso: "Servono chiarezza e responsabilità"
“Chiarezza e responsabilità”. È quanto chiede il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, dopo l`ultima assise cittadina, s...
Leggi
16/03/2026 15:27 | Attualità
Viadotto Castagnola, al via l'ultima fase dei lavori
Prosegue in Umbria il programma di riqualificazione profonda della rete stradale, portato avanti da Anas in coordinament...
Leggi
Utenti online:      397


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv