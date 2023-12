Gubbio, alle ore 15 riapre la strada statale della Contessa

Umbria e Marche di nuovo unite, più di prima. E' stata riaperta al traffico la strada statale 452 "della Contessa" a Gubbio, arteria di collegamento interessata dal cantiere di 9 milioni e mezzo di euro di Anas. Avviati lo scorso 17 aprile, i lavori di ripristino strutturale e consolidamento di viadotto e galleria hanno trovato conclusione dopo otto mesi di lavoro ininterrotto. La statale tornerà percorribile ai mezzi alle ore 15.00 di oggi, lunedì 18 dicembre. Stamane la cerimonia di riapertura alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, degli assessori alle infrastrutture di Umbria e Marche Enrico Melasecche e Francesco Baldelli, del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, dei vertici regionali di Anas, forze dell'ordine, associazioni di categoria dell'industria e del commercio. I lavori hanno richiesto l'impiego di 800 tonnellate di acciaio, di cui 250 per la struttura metallica dell'impaleato e 550 per le armature. Impiegati circa 2000 metri cubi di calcestruzzo, mentre oltre 1000 metri cubi di calcestruzzo armato sono stati demoliti e avviati a recupero. Le attività sono state eseguite da sei imprese, con punte di oltre 50 persone impiegate contemporaneamente, oltre ai tecnici della direzione lavori Anas. L'appaltatore è il consorzio stabile Steelconcrete, con l'impresa esecutrice principale Beico Srl. Il viadotto è lungo 107 metri ed è costituito da un impalcato a 6 campate sostenuto da cinque pile, per un'altezza massima di 20 metri. Gli interventi, per un valore di 6 milioni di euro, hanno riguardato nel dettaglio: la totale demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo tramite demolizione della soletta e successivo taglio e smontaggio delle travi; il rinforzo strutturale delle pile esistenti tramite incamiciatura in calcestruzzo armato, il risanamento e rinforzo delle spalle mediante inserimento di tiranti attivi; la realizzazione di nuovi pulvini (gli elementi trasversali sulla sommità delle pile) e dei nuovi appoggi antisismici (i dispositivi su cui poggiano le travi); l'assemblaggio e il varo dell'impalcato metallico costituito da tre travi principali continue, assemblate in opera mediante unioni bullonate di 33 elementi; il getto della nuova soletta e infine la realizzazione della pavimentazione, delle barriere laterali di sicurezza e della segnaletica. La galleria è lunga circa 1,2 chilometri, di cui 95 metri all'imbocco lato Umbria in "galleria artificiale" (ovvero scavata a cielo aperto, con finestre sul lato di valle) con funzione paramassi. Nel dettaglio gli interventi, per un valore di 3,4 milioni di euro, hanno riguardato sul tratto artificiale: il risanamento strutturale e l'impermeabilizzazione del lato esterno della copertura, il ripristino e consolidamento strutturale della calotta e delle fondazioni. Sull'intero tracciato: la demolizione della pavimentazione, il ripristino e il miglioramento delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque e infine le opere complementari come il rifacimento della pavimentazione, della segnaletica e la verniciatura, oltre al risanamento dei muri di sostegno in prossimità degli imbocchi.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/12/2023 13:03

Redazione