La Bartoccini Fortinfissi Perugia ricomincia da tre: Padova al tappeto (0-3)

Le Black Angels si impongono in terra veneta grazie anche agli innesti dalla panchina e a una Kosareva in palla. La schiacciatrice italo-russa: «Non perfette, ma felice per la reazione».

La Bartoccini Fortinfissi Perugia riprende immediatamente il suo cammino dopo la sconfitta di giovedì sera in casa della Futura Giovani Busto Arsizio, la prima di questa stagione. Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe (PD), arriva un rotondo successo per 3-0 contro la Nuvolì Altafratte Padova, penultima nella graduatoria del girone A di Serie A2 Tigotà. Per verità di cronaca la prova delle Black Angels non è stata impeccabile: troppi errori gratuiti al servizio e qualche imprecisione di troppo hanno costretto le ragazze di Giovi a compiere qualche straordinario, soprattutto nel terzo ed ultimo set, dove le perugine hanno rimontato le venete nel finale. Contava però tornare a casa con i 3 punti e la missione è stata pienamente centrata. 20-25, 17-25 e 23-25 i parziali di gioco. Coach Giovi è partito con il sestetto di sempre, ma a gara in corso hanno trovato ampio spazio Braida, Viscioni, Atamah e Messaggi che hanno lanciato segnali più che positivi, dando anche respiro a qualche interprete che tanto ha speso in termini di energie nelle ultime gare. Mvp Kosareva, brava a trascinare nei momenti scottanti le sue compagne. Alla fine sono 16 le palle a terra per lei. In doppia cifra anche Bartolini (12) e Montano (14). Intanto Busto Arsizio conquista la vittoria da 3 punti con Bologna e mantiene la vetta. Ma questo ora poco conta: il focus delle Black Angels è già sulle due partite casalinghe consecutive del 23 e 27 dicembre, quando al Palabarton arriveranno rispettivamente Soverato e Pescara.

Perugia

17/12/2023 19:13

Redazione