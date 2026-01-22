Gubbio, doppia trattativa di mercato con il Pineto ai dettagli: in arrivo il trequartista Mastropietro, ai saluti Spina

Doppia operazione di mercato in dirittura d'arrivo per il Gubbio: trattativa ai dettagli difatti per l'arrivo in rossoblu'del classe 1999 Federico Mastropietro, trequartista che può giostrare anche da esterno d'attacco o seconda punta, che arriva dal Pineto dove nella prima parte di stagione ha collezionato 12 gettoni firmando una rete. Mastropietro in carriera ha diputato diverse stagioni in D con la Virtus Francavilla, un annata con la Viterbese e lo scorso anno una stagione di alto livello in C con la Pianese con 7 gol siglati in 37 presenze, segnando peraltro contro il Gubbio(3-1 a Piancastagnaio dell'Ottobre 2024) ma anche contro Perugia e Ternana. Compie invece il percorso inverso andando in Abruzzo l'esterno d'attacco classe 2000 Marco Spina, che era tornato proprio un anno fa in rossoblù collezionando in una stagione e mezzo 24 presenze con una rete segnate, anche se quest'anno è fermo ad appena nove presenze complice un problema muscolare che lo tiene ai box da metà Ottobre con ulteriore ricaduta durante le festività natalizie, quando sembrava sul punto di tornare in campo

Gubbio/Gualdo Tadino

22/01/2026 09:12

Redazione