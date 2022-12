Gubbio: esposizione temporanea del Tondo peruginesco di Cantiano alla Chiesa di Santa Maria dei Laici

Alla Chiesa di Santa Maria dei Laici a partire dal 7 dicembre, verrà temporaneamente esposta un’opera di indubbio interesse storico-artistico, meglio conosciuta come il Tondo di Cantiano, una Madonna del cardellino, con Bambino e San Giovannino, proveniente dalla Collegiata di Cantiano, purtroppo recentemente coinvolta nell’emergenza alluvionale dello scorso settembre. Nata dalla collaborazione tra Diocesi di Gubbio, in particolare con l’Ufficio Beni Culturali, la Parrocchia di Cantiano guidata da Don Marco Cardoni e la Soprintendenza delle Marche ed il benestare del comune di Cantiano, l’operazione espositiva è in primis attività di tutela del bene, la collegiata infatti è stata gravemente lesionata durante l’alluvione, e la salvaguarda di questa straordinaria opera era di fondamentale importanza. L’esposizione alla Chiesa dei Laici, parte del Polo Museale Diocesano cittadino, non è stata casuale, principalmente le condizioni microclimatiche, ne hanno decretato la sede migliore, in seconda istanza, il confronto con il già presente Gonfalone attribuito ad un giovane Raffaello, ne hanno creato un sorta di wunderkammer immaginaria, dove lasciarsi andare a molte considerazioni; la prima, è di quanto sia importante una rete di emergenza in situazioni come questa appena accaduta, di quanto i beni culturali siano da salvaguardare ma anche da valorizzare. La seconda considerazione è di quanto questo tondo sia stato poco studiato ed analizzato in fin dei conti. Tante le attribuzioni, la prima la più ricordata nei documenti, è quella a Perugino, o ad un suo seguace come Eusebio da San Giorgio, ma ancora alla bottega di Pintoricchio, ad aneliti raffaelleschi, oppure ad una area forse più umbro-toscana. Resta di certo che il Tondo, ascrivibile ai primi dieci anni del 1500, viene donato da Aurora Capizzucchi in Ruis, romana di famiglia altolocata, al canonico Antonio (De) Fabis, suo parente, probabilmente ad inizio del 600’, così recita una lapide commemorativa presente in Collegiata

Gubbio/Gualdo Tadino

13/12/2022 15:40

Redazione