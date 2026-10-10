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Gubbio: gli studenti dell'IIS Cassata Gattapone vincono il 2° posto in una competizione internazionale di elettronica

Gubbio: gli studenti dell'IIS Cassata Gattapone vincono il 2° posto in una competizione internazionale di elettronica.

L'IIS Cassata Gattapone di Gubbio è orgoglioso di annunciare che il laboratorio SPARCLAB dell'indirizzo Elettronica ha conquistato il secondo posto alla competizione internazionale "Make a Connection", organizzata da element14 — una delle più importanti piattaforme mondiali per ingegneri e appassionati di elettronica. Il progetto premiato, denominato Antarctic Beacon, è un trasmettitore radio con tecnologia IoT sviluppato interamente dagli studenti delle classi dell'indirizzo e coordinato dal prof. Francesco Orfei, capace di inviare messaggi in codice Morse sulla frequenza di 14 MHz (banda radioamatoriale dei 20 metri) da qualsiasi parte del mondo e controllabile tramite connessione Internet. Il sistema è stato installato alla Stazione Concordia in Antartide, da dove ha trasmesso segnali ricevuti a oltre 15.000 km di distanza. Il progetto coniuga la storia delle comunicazioni wireless — celebrando il 130° anniversario delle invenzioni di Guglielmo Marconi — con le più moderne tecnologie IoT, e dimostra come i nostri studenti siano capaci di realizzare sistemi di ingegneria di assoluta eccellenza, riconosciuta a livello mondiale. Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili visitando https://www.sparclab.it

Gubbio/Gualdo Tadino
10/10/2026 19:12
Redazione
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