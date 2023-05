Gubbio: i giovani volontari del Servizio Civile Universale incontrano il Sindaco e la Giunta, nel giorno del passaggio di testimone

Si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Gubbio l’incontro per il passaggio di testimone tra i volontari del Servizio Civile Universale impegnati nei progetti del Comune. Il Comune di Gubbio, prima come capofila di una rete di enti, oggi come componente di una rete regionale e nazionale guidata da ANCI Lombardia/ANCI Umbria, vanta una pluriennale esperienza come ente che promuove e realizza progetti di Servizio Civile, accogliendo dal 2006 un numero significativo di giovani, oltre 150, che hanno affiancato in tantissime attività gli uffici e si sono messi a disposizione in servizi ed interventi a favore della cittadinanza. Per il 2022/2023, sono 11 i volontari che hanno terminato il loro anno di servizio il 24 maggio, presso la Biblioteca Sperelliana, l’Ufficio Cultura, l’Ufficio Turismo, i Servizi Sociali, l’Informagiovani, l’Ufficio Istruzione, Patrimonio e gestione del territorio e sono Barbi Enrico, Paciotti Elisabetta, Anelli Francesco, Mearini Daniele, Mariani Claudia, Baldelli Elvira, Marcelli Federica, Pierotti Michelangelo, Radicchi Alessia, Ricciardi Maria Nuvola, Pannacci Simona. Nello stesso incontro di saluto è avvenuto il passaggio di testimone con i nuovi volontari, ai quali il Sindaco Filippo Mario Stirati e l’Assessora Simona Minelli con l’Assessore Gabriele Damiani hanno portato il loro saluto di benvenuto, sottolineando che ulteriori servizi vedranno impegnati giovani volontari del Servizio civile. I nuovi servizi sono il Digipass, l’ufficio Progetti europei e Found rising, l’ufficio Patrimonio e il servizio Ambiente. I 13 volontari del Servizio Civile Universale presso il Comune di Gubbio per il prossimo anno saranno Boldrini Giorgio e Fiorucci Giorgia presso la Biblioteca Sperelliana, Morelli Cristiana all’Ufficio Istruzione, Vispi Alexandro e Gaggioli Silvia all’Informagiovani, Nasr Nagham Mohamed Bahgat Mohamed all’Ufficio Turismo, Fracchiolla Arianna all’ufficio Patrimonio, Ceccarelli Tommaso, Lavori pubblici – Ambiente, Macchairoli Valentino al Digipass, Piraccini Diego Progetti europei e found rising, Minelli Elisabetta Ufficio Cultura, Frondizi Giulia e Cecchetti Agnese Servizi sociali.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/05/2023 14:28

Redazione