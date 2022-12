Gubbio: interruzione temporanea al traffico sulla S.P. di Mocaiana per peggioramento del movimento franoso originatosi con l’alluvione di settembre tra Umbria e Marche

Nel comune di Gubbio è interrotta temporaneamente al traffico la Strada provinciale 205 di Mocaiana 4° tratto, dal Km. 6 + 950 al Km. 7 + 150. Per effetto delle piogge di questi giorni, a seguito del peggioramento di un movimento franoso, verificatosi al chilometro 7 + 050 dopo le alluvioni dello scorso settembre, la Provincia di Perugia ha emesso nella mattina odierna un’ordinanza, con decorrenza immediata, di interruzione al traffico sul tratto interessato dal fenomeno. Lo rende noto il Servizio Gestione viabilità dell’Ente. Si tratta di un provvedimento destinato a rimanere in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. “La Provincia di Perugia – dichiara la presidente Stefania Proietti - si è prontamente attivata e sta già operando al fine di poter consentire il transito, a senso unico alternato, quanto prima possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Si fa presente che lungo lo stesso tratto stradale, interessato dagli ingenti danni provocati dall’alluvione di settembre (per la quale è stato chiesto e riconosciuto lo stato di emergenza), la Provincia aveva già provveduto ad affidare lavori per ripristinare livelli di sicurezza tali da garantire il traffico veicolare. Danni che erano stati quantificati in 2,8 milioni di euro ed erano stati segnalati alla Protezione civile. Ad oggi, dopo le piogge di questi giorni, la stima del danno su questo tratto di strada provinciale nel comune di Gubbio è salita ad oltre 3 milioni di euro".

Gubbio/Gualdo Tadino

14/12/2022 15:45

Redazione