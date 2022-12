In arrivo quasi 3 milioni di euro per l’ex IPC di Gualdo Tadino

Il Natale 2022 porta in dote sotto l’albero a Gualdo Tadino un bel regalo. Nella giornata di mercoledì 13 dicembre il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini ha infatti firmato la prima Ordinanza attuativa del nuovo programma delle opere pubbliche (comprende edifici strategici, cimiteri, opere di urbanizzazione, infrastrutture, sottoservizi, chiese, servizi sanitari, interventi su dissesti, recupero di edifici pubblici o storici) che finanzia per un totale di 318 milioni di euro 411 interventi nelle regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. E tra questi interventi figura anche l’Ex Istituto Professionale Commerciale (IPC) di Gualdo Tadino, struttura in gran parte di proprietà comunale, per la quale sono stati ufficializzati e stanziati ben 2.900.000 di euro. Risorse che permetteranno di ristrutturare e restituire a nuova vita un’altra importante opera della città e che si sommano a quelle già ottenute pochi mesi, che faranno arrivare a Gualdo Tadino: grazie al PNRR 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido nella frazione di Cerqueto e 1.614.660 € concessi dal Ministero dell’Istruzione per la costruzione di due nuove palestre per lo sport destinate a studenti, giovani ed al servizio dei cittadini nelle frazioni di Cartiere e Cerqueto (senza contare altri 176.000 € dal PNRR in progetti inerenti la transizione digitale ed i servizi ai cittadini e 451.532,04 € destinati al PNRR Istituzione Scuola 4.0 ripartiti tra Istituto Istruzione Superiore “Casimiri” e Istituto Comprensivo). “Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori e Opere Pubbliche Jada Commodi - per questo ennesimo successo frutto di un grande lavoro di squadra e della capacità di programmare il futuro della nostra città. Abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento di quasi 3 milioni di euro che ci consentirà di restituire a vita nuova un importante struttura quale è quella dell’ex IPC, tra l’altro situata in una posizione strategica, vicina al centro storico, a due plessi scolastici ed al Teatro Don Bosco. Altre risorse, dunque, che sommate a quelle già ottenute nei mesi passati, tramite diversi canali, fanno arrivare a Gualdo Tadino nel 2022, considerando solo le opere pubbliche e scolastiche - circa 6 milioni di euro. Un grande risultato che non era affatto facile e scontato da raggiungere”.

Gubbio/Gualdo Tadino

14/12/2022 12:29

Redazione