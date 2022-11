Gubbio: la Compagnia Teatro della Fama premiata al Festival Nazionale "Gran Premio del Teatro Amatoriale F.I.T.A." di Roma

Sabato si è conclusa la VII edizione del Concorso "Gran Premio del Teatro Amatoriale F.I.T.A." (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) ospitata al teatro Vittorio Veneto di Colleferro Roma. Lo spettacolo "Memorie dai Bassifondi", con la regia di Riccardo Tordoni, portato in scena dalla eugubina Compagnia Teatro della Fama in rappresentanza della Regione Umbria e della città di Gubbio ha conquistato il “Premio Speciale della Giuria”. Un'importante riconoscimento per uno spettacolo che, sottolinea la Compagnia, contiene elementi di assoluto valore culturale, musicale, scenico e teatrale.

Gubbio/Gualdo Tadino

15/11/2022 10:49

Redazione