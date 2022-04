Gubbio, missione Montevarchi. Torrente ritrova Signorini, Migliorini e Malaccari. Out Bonini, si scalda Righetti

In Serie C si allena il Gubbio, che sabato alle 17.30 chiuderà la regular season sul campo del Montevarchi con l'obiettivo di centrare la sesta piazza(l'Ancoan matelica, due punti sopra i rossoblu', è di scena a Pesaro). Mister Torrente recupera i difensori Signorini e Migliorini oltre che capitan Malaccari tutti reduci da virus influenzale così come Francofonte che ha smaltito il Covid mentre sono da monitorare giorno per giorno invece le condizioni di Maza, in graduale recupero dalla distorsione alla caviglia patita con la Pistoiese. Assente in terra toscana invece Bonini, espulso contro il Modena e squalificato per un turno dal giudice sportivo: al suo posto è pronto Righetti(nella foto di Simone Grilli) a partire dal primo minuto

Gubbio/Gualdo Tadino

20/04/2022 17:43

Redazione