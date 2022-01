Gubbio: online fino al 26 gennaio il bando per il Servizio Civile Universale

Scadono il 26 gennaio prossimo i termini per la presentazione della domanda per il Servizio Civile Universale: sono più di 50mila i posti disponibili in tutta Italia per i giovani volontari, 40 nel territorio eugubino. Il Comune di Gubbio, nel dettaglio, ospiterà undici volontari, la Casa di Riposo Mosca otto, Gubbio Soccorso altri otto ragazzi, la Coop Sociale ASAD nei servizi socio-sanitari sei, la Comunità di Capodarco del’Umbria due, la Caritas due, l’Associazione Maggio Eugubino tre. “I volontari - spiega l’assessore alle Politiche giovanili Simona Minelli - potranno impegnarsi in attività a vantaggio della collettività, utili allo stesso tempo per sperimentare sul campo le proprie competenze e per acquisirne di nuove. Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e di sviluppo: è molto importante scegliere il progetto più in linea con i propri interessi, le passioni, gli studi. Solo così si avrà la giusta motivazione per impegnarsi a fondo cogliendo un’occasione unica per il proprio percorso di vita”. Il Comune di Gubbio, attraverso ANCI Lombardia che svolge il ruolo di capofila, mette a disposizione 11 posti in totale, in diversi servizi: Servizi Sociali, Informagiovani, Servizio Istruzione, Servizio Cultura, Servizio Turismo, Biblioteca comunale “Sperelliana” e Servizio gestione e valorizzazione del Territorio – Patrimonio e Lavori pubblici. Ciascun progetto avrà una durata di 12 mesi per 1145 ore di servizio complessive, in 5 giorni a settimana per 449,30 euro mensili. La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata da giovani con età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, prevista per le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili ed esclusivamente tramite SPID. Tutte le informazioni sul bando e sui progetti sono disponibili nel sito dell’Informagiovani di Gubbio https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it. Inoltre, per un aiuto nella scelta del progetto e nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani in via di Fonte Avellana, 8 all’interno della Biblioteca Sperelliana, il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00. E’ preferibile prendere appuntamento al numero 075/9237292 oppure via mail: progettogiovani@comune.gubbio.pg.it.

Gubbio/Gualdo Tadino

14/01/2022 13:07

Redazione