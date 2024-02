Gubbio: raduno dei calciatori nati negli anni 2010 e 2011 organizzato dall’Atalanta Bergamasca Calcio

Si svolgerà martedì 27 febbraio il raduno dei calciatori nati negli anni 2010 e 2011 organizzato dall’Atalanta Bergamasca Calcio e ospitato dalla ASD Polisportiva CSI "Oratorio Don Bosco" Gubbio, società affiliata alla società bergamasca. L’evento si svolgerà presso l'impianto sportivo "Beniamino Ubaldi" di Gubbio. Parteciperanno circa 70 ragazzi provenienti dai settori giovanili di ben 30 società di Umbria e Marche. Tutti i ragazzi sono stati seguiti e selezionati dalla rete di osservatori che fanno riferimento alla società di Bergamo. I ragazzi si impegneranno in varie partite sotto gli occhi dello staff tecnico guidato da Luca Silvani, responsabile Scouting dell'attività di base dell'Atalanta, e di diversi osservatori invitati per l'occasione. Un'importante occasione per i giovani calciatori per mettere in mostra le proprie qualità atletiche e sportive e una giornata di prestigio per la Polisportiva CSI Oratorio Don Bosco Gubbio del Presidente Mauro Vernigi che conta oltre 450 tesserati suddivisi fra Scuola Calcio, Scuola Pallavolo, prima squadra calcio a 11 e calcio a 5. Un importante riconoscimento anche per l’impianto del “Beniamino Ubaldi” scelto dall’Atalanta per questo evento unico nel Centro Italia.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/02/2024 09:43

Redazione