Gubbio, tutto pronto per il Pontedera (ore 17.30). Torrente: "Serve gara paziente, abbiamo voglia di riscatto". Dal 1' Bulevardi e Arena.

Serie C, girone B: Dopo la sconfitta, prima stagionale, subita domenica scorsa ad Olbia, il Gubbio ospita il Pontedera al "Barbetti" alle ore 17.30 per tornare a far punti in campionato. Out gli infortunati Malaccari e fantacci, mister Torrente recupera Bulevardi(assente in Gallura) e avròa disposizione anche l'eclettico Arena che aveva accusato dei piccoli problemi in settimana: "Vogliamo riscattare immediatamente la sconfitta di Olbia - sottolinea il trainer rossoblu' - consapevoli che per riuscirci sarà necessaria una prestazione pressochè perfetta. E’ una gara da affrontare con grande pazienza dinanzi ad un avversario ben preparato, reduce da un ottimo momento di forma e che è avanti a noi in classifica. Sarà fondamentale non commettere errori e soprattutto evitare di subire ripartenze che sono il marchio di fabbrica della foramzione toscana, brava a finalizzare anche grazie alle capacità di Magnaghi, capocannoniere del girone".

Sarà 4-3-3 per Torrente con Ghidotti in porta, Oukhadda, Signorini, Redolfi e Aurelio a comporre la retroguardia, Cittadino in regia, Sainz Maza e Bulevardi mezzali, Arena e Mangni a supporto di Sarao nel tridente offensivo. 3-5-2 invece per il tecnico del team toscano Maraia con Benedetti-Magnaghi possibile tandem offensivo.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/10/2021 11:24

Redazione