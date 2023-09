I VVF piangono Arya, il labrador che aveva ritrovato due persone disperse

Se ne è andata in silenzio così come aveva sempre lavorato, Arya, il labradon di 8 anni del Gruppo Cinofilo dei Vigili del Fuoco, in forza anche nella caserma di Gubbio. Si è dovuta arrendere ad una malattia aggressiva, un tumore alla milza, che malgrado l'intervento chirurgico subito, non gli ha lasciato scampo. Arya più volte era finita sotto i riflettori per il prezioso contributo che era riuscita a fornire in operazioni di ricerca persone in varie regioni d'Italia, tra cui Umbria, Liguria, Toscana, Lazio e Abruzzo. Dall'ottobre 2019 infatti aveva prestato servizio, ritrovando anche soggetti vivi, dispersi nelle zone di Ripabianca e di Montone. Nel giugno del 2022 il pensionamento anticipato a causa della malattia che le ha impedito di svolgere il proprio lavoro. Arya era stata formata nella Scuola Nazionale Cinofila di Volpiano in provincia di Torino per la ricerca di persone disperse in macerie e in superficie. Oggi, insieme al dolore per la sua scomparsa, resta il ricordo del grande contributo dato che non verrà dimenticato in particolare da coloro che di Arya erano amici, ma soprattutto compagni e colleghi.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/09/2023 11:08

Redazione