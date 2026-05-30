Il 3 giugno apre la nuova Casa della comunità di Città di Castello

A partire da mercoledì 3 giugno sarà operativa la nuova Casa della comunità di Città di Castello, collocata in via Vasari negli spazi dell'ex Centro di salute, con accesso provvisorio dalla piazza antistante l'area commerciale "Madonna del Latte". L'intero immobile sarà pienamente fruibile da fine luglio. Fin da subito - spiega la Usl Umbria 1 - saranno presenti i servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica), i servizi infermieristici (con punto prelievo e sede dell'assistenza domiciliare integrata), i medici di medicina generale della Aggregazione funzionale territoriale (Aft), medici specialisti, il Punto unico di accesso (Pua) ed il Cup per assicurare ai cittadini un presidio sanitario stabile, facilmente accessibile e orientato alla presa in carico dei bisogni di salute della popolazione. La continuità assistenziale sarà attiva tutti i giorni in fascia notturna, dalle 20.00 alle 8.00, e nei prefestivi e festivi anche in fascia diurna, dalle 8.00 alle 20.00; al fine di evitare disagi all'utenza anche il punto accesso presso la sede del presidio ospedaliero verrà mantenuto attivo esclusivamente in fascia diurna nei prefestivi e festivi fino al completamento della disponibilità degli spazi. Completata la disponibilità dell'opera, infatti, si procederà al progressivo incremento dell'attività della struttura riallocando gran parte dell'attività specialistica attualmente erogata presso l'ospedale di Città di Castello, il servizio sociale e quello consultoriale (attualmente posizionati in via del Salaiolo). Nella struttura sarà disponibile uno spazio per l'accoglienza e la partecipazione del mondo associazionistico. Dal 3 giugno i servizi osserveranno i seguenti orari: il Pua sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00; il Cup dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30; l'Aft dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 16.00 e il sabato e nei prefestivi dalle 8.00 alle 14.00; la continuità assistenziale come detto sarà attiva tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00 e, nei festivi e prefestivi, anche dalle 8.00 alle 20.00. Con l'attivazione della nuova Casa della comunità di Città di Castello, "l'Usl Umbria 1 - sottolinea una sua nota - prosegue il percorso di riorganizzazione dei servizi territoriali previsto dal decreto ministeriale 77/2022, con l'obiettivo di rendere l'assistenza sempre più vicina ai cittadini e integrata nella rete dei servizi locali".

Città di Castello/Umbertide

30/05/2026 11:53

Redazione