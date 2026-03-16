Il Lions Club Città di Castello Tiferno in visita alle spoglie di San Francesco d'Assisi

In un contesto internazionale sempre più segnato da tensioni e contrapposizioni, il Lions Club Città di Castello Tiferno ha voluto promuovere un momento di riflessione e condivisione organizzando una visita alle spoglie di San Francesco d'Assisi, nella Basilica di San Francesco, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. La visita si è svolta domenica 15 marzo e ha visto la partecipazione di soci provenienti da diversi club dell’Umbria e del Lazio, tra cui quelli di Gubbio, Umbertide, Perugia Maestà delle Volte, Perugia Augusta Perusia, Roma Quirinale, Roma Parco Nomentum e Tivoli Host. La giornata si è svolta in un clima di raccoglimento e fraternità, nel segno dei valori universali di pace e dialogo tra i popoli che la figura del Santo di Assisi continua a rappresentare nel mondo. Il presidente del sodalizio tifernate, Marco Grosso, ha voluto sottolineare come il motto francescano “Pax et Bonum” si accordi pienamente con l’impegno dei Lions nel promuovere la comprensione tra i popoli e nel favorire iniziative di servizio e solidarietà nelle comunità. Alla giornata hanno preso parte anche due past governatori del Distretto Lions 108L - che comprende Umbria, Lazio e Sardegna - Fabrizio Sciarretta e Salvo Ianni, accolti ad Assisi dal presidente del locale club, Luigi Rossetti. L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di incontro tra soci provenienti da territori diversi, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno lionistico nel diffondere i valori della pace, del dialogo e della collaborazione tra i popoli, nel solco dell’insegnamento di San Francesco. All’ottima riuscita dell’evento ha contribuito anche il Comitato Lions Artisti della Solidarietà dell’Umbria nella figura di Francesca Cencetti.

Assisi/Bastia

16/03/2026 08:14

Redazione