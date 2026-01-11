Skin ADV

Il Rugby Gubbio inizia alla grande il 2026, vittoria in casa contro il Rugby Roma Olimpic Club

Nella prima partita in casa dell'anno contro il Rugby Roma Olimpic Club, il Rugby Gubbio schiera una squadra giovanissima ma molto agguerrita e determinata.

Nella prima partita in casa dell'anno contro il Rugby Roma Olimpic Club, il Rugby Gubbio schiera una squadra giovanissima ma molto agguerrita e determinata. I ragazzi di coach McDonnell vincono 36-0 con ben 6 mete segnate nonostante il campo pesante e il gran freddo. Nei primi minuti va subito a segno il Capitano Alessandro Fioriti, meta trasformata da Dehan Neethling. Poco dopo vanno in meta prima Anru Louis Van Rhyn, poi Silvano Broqua (trasformata da Dehan) e infine di nuovo Alessandro Fioriti, autore di una doppietta. Il Rugby Gubbio gioca bene, avanzante e concreto, sbagliando poco e concedendo pochissimi palloni ai romani. Il primo tempo si chiude sul 24-0 per i lupi eugubini. Al rientro in campo il Rugby Roma Olimpic Club attacca ma è di nuovo il Rugby Gubbio ad andare a segno altre due volte, prima con Dehan Neethling e poi con una meta del pacchetto di mischia, che ha dominato per tutti gli 80 minuti. 36-0 il risultato finale, con una prova "molto soddisfacente" secondo coach McDonnell. Grazie a questa vittoria il Rugby Gubbio mantiene l'ottimo quarto posto nella classifica del Girone 4 del Campionato Nazionale di Serie B. Per il Rugby Gubbio sono entrati in campo: Dehan Neethling, Giovanni Piobbichi, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Luigi Pretotto, Lorenzo Urbanelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Alessandro Fioriti (C), Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Andrea Nucciarelli, Rocco Artuso (debutto con la Serie B!), Mattia Ceccarelli, Francesco Lorenzi, Alessio Ghirelli, Riccardo Romagnoli Poloni. Insieme a coach McDonnell gli assistenti allenatori Paolo Menichetti, Giuliano Bossi, Roberto Rogari e Lucio Sollevanti. Eletto Castel D'Alfiolo Man of the Match il giocatore del Rugby Gubbio Sebastiano Capannelli, autore di una grande prestazione.

Prossimi appuntamenti

La Serie B del Rugby Gubbio tornerà in campo domenica 18 Gennaio in casa dei Cavalieri Union Prato Sesto. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sull'app VEO LIVE.

I Risultati del Girone 4

Perugia - Alto Lazio 11-19
Siena - Cavalieri Union 35-28
Gubbio - Roma Olimpic Club 36-0
Unione Firenze - Lions amaranto 27-19
Colleferro - Olbia 6-10

Classifica aggiornata (Settima giornata)

Lions Alto Lazio 33
Olbia Rugby 28
Rugby Perugia 28
Rugby Gubbio 25
Cavalieri Union 17
CUS Siena 17
Unione Firenze 13
Lions Amaranto 11
Colleferro Rugby 5
Roma Olimpic Club 1

Gubbio/Gualdo Tadino
11/01/2026
Redazione
