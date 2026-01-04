Skin ADV

Il cordoglio della presidente umbra per la morte di Arnaldo Caprai

'Figura di primo piano dell'imprenditoria e instancabile promotore delle eccellenze'.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e la Giunta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Arnaldo Caprai, "figura di primo piano dell'imprenditoria umbra e instancabile promotore delle eccellenze del nostro territorio". "Con la scomparsa di Arnaldo Caprai l'Umbria perde un uomo di straordinaria visione che ha saputo con tenacia portare avanti e innovare la tradizione manifatturiera e quella vitivinicola" ha sottolineato la governatrice. "Dalla storica attività nel settore tessile alla felice intuizione nel mondo del vino - ricorda Proietti -, Caprai è stato un vero e proprio ambasciatore del Sagrantino nel mondo, contribuendo in modo decisivo a far conoscere Montefalco e l'intera regione a livello internazionale". La Giunta regionale esprime sentite condoglianze alla famiglia Caprai, ai familiari, alla moglie Fiorella e ai figli Marco, Luca e Arianna, "in questo momento di profondo dolore, ricordando l'esempio di un imprenditore che ha sempre creduto nel valore del lavoro e nel legame indissolubile con la propria terra".

Perugia
04/01/2026 18:38
Redazione
04/01/2026 18:59 | Attualità
Città di Castello, c'è "Adotta un albero di Natale", originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro
Adotta un albero di Natale. Originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro che invitano i cittadini a par...
Leggi
04/01/2026 18:35 | Attualità
E' morto Arnaldo Caprai, fece conoscere il Sagrantino al mondo
È scomparso all`età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura centrale dell`imprenditoria umbra e nazionale, noto soprattutto pe...
Leggi
04/01/2026 16:53 | Attualità
Riconoscimento del Ministero della Salute per l'Ospedale di Perugia
L`Azienda ospedaliera di Perugia ha ricevuto un importante riconoscimento di apprezzamento da parte del Dipartimento del...
Leggi
04/01/2026 16:00 | Attualità
Arriva un milione di euro per l'area della cascata delle Marmore
Per l`area della cascata delle Marmore arriva un milione di euro finalizzato ad avviare la progettazione di un intervent...
Leggi
04/01/2026 15:42 | Cultura
Assisi si prepara all'ottavo centenario del transito di San Francesco
Chiuso il Giubileo, la diocesi di Assisi si prepara all`ottavo centenario del transito di San Francesco. Le celebrazioni...
Leggi
04/01/2026 15:04 | Sport
Black Angels: Stefano Micoli è il nuovo allenatore
Si separano le strade della Bartoccini MC Restauri Perugia e del tecnico Andrea Giovi dopo la sconfitta casalinga con la...
Leggi
04/01/2026 08:54 | Sport
Black Angels ko al Pala Barton Energy: Cuneo passa in tre set
Sabato amaro per la Bartoccini MC Restauri Perugia che cade ancora davanti al proprio pubblico nella serata di sabato 3 ...
Leggi
03/01/2026 17:50 | Attualità
Umbria quinta in Italia per raccolta differenziata di rifiuti. Secondo il Cnel il costo resta su valori 'elevati'
L`Umbria e` quinta tra le regioni italiane per percentuale di rifiuti sottoposti a raccolta differenziata. Il costo del ...
Leggi
03/01/2026 17:38 | Attualità
In Umbria crescita consistente dell'ospitalità diffusa, secondo Unioncamere-Camera di commercio
L`Umbria del turismo registra un calo degli alberghi al quale si accompagna però una crescita consistente dell`ospitalit...
Leggi
03/01/2026 17:25 | Costume
A Città di Castello in scena Le volpi con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato
La Stagione 25/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, organizzata dal Teatro Stabile dell`Umbria in collab...
Leggi
Utenti online:      599


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv