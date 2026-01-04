Il cordoglio della presidente umbra per la morte di Arnaldo Caprai

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e la Giunta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Arnaldo Caprai, "figura di primo piano dell'imprenditoria umbra e instancabile promotore delle eccellenze del nostro territorio". "Con la scomparsa di Arnaldo Caprai l'Umbria perde un uomo di straordinaria visione che ha saputo con tenacia portare avanti e innovare la tradizione manifatturiera e quella vitivinicola" ha sottolineato la governatrice. "Dalla storica attività nel settore tessile alla felice intuizione nel mondo del vino - ricorda Proietti -, Caprai è stato un vero e proprio ambasciatore del Sagrantino nel mondo, contribuendo in modo decisivo a far conoscere Montefalco e l'intera regione a livello internazionale". La Giunta regionale esprime sentite condoglianze alla famiglia Caprai, ai familiari, alla moglie Fiorella e ai figli Marco, Luca e Arianna, "in questo momento di profondo dolore, ricordando l'esempio di un imprenditore che ha sempre creduto nel valore del lavoro e nel legame indissolubile con la propria terra".

Perugia

04/01/2026 18:38

Redazione