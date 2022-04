Il questore della provincia di Perugia Giuseppe Bellassai incontra i sindaci dell'area del Trasimeno

Il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai ha incontrato i sindaci di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno, in un'ottica di conoscenza del territorio per ottimizzare al meglio ogni azione preventiva e repressiva di contrasto alla criminalità ma anche per elevare il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza. La Questura sottolinea che l'incontro con i sindaci ha permesso di consolidare ancor più lo stretto rapporto di sinergia e coordinamento tra Polizia di Stato e Amministrazioni comunali soprattutto alla luce delle strategie messe in campo, programmando una "massiccia intensificazione" dei controlli straordinari del territorio. Attraverso l'impiego del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche e l'impiego di numerose pattuglie, nell'ambito del progetto "Borghi sicuri", è stato possibile eseguire - è stato detto - controlli mirati e garantire una costante presenza della Polizia di Stato "in ogni angolo della provincia". A Castiglione del Lago, Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno sono in programma, inoltre, le tappe della campagna "Questo non è amore" nell'ambito delle quali i cittadini potranno visitare il camper rosa allestito come aula didattica multimediale e confrontarsi sul tema del contrasto alla violenza di genere con una squadra multidisciplinare. "Con i sindaci Burico, Risini e Minciaroni - ha quindi spiegato il questore - si è parlato della sicurezza e dell'importanza di questo tema nelle realtà di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno. Ho colto l'occasione per evidenziare la necessità di proseguire un percorso sinergico per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità". I sindaci, nel ringraziare Bellassai per la gradita visita - è detto ancora nella nota della Questura - hanno rimarcato la stretta sinergia e la collaborazione in tema di sicurezza e prevenzione instaurata tra la Polizia di Stato e l'Amministrazione comunale, in particolare con la partecipazione della municipale nell'ambito del progetto "Borghi sicuri" promosso dalla Questura di Perugia.

Perugia

07/04/2022 13:41

Redazione