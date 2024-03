Incidente stradale sulla "Perugia-Ancona" all'altezza della galleria "Colbassano" tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino: coinvolti due furgoni, sul posto anche l'elisoccorso

Incidente stradale lungo la SS 318 "Perugia-Ancona" direzione Marche, nei pressi della galleria "Colbassano" tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino. Due i mezzi coinvolti, due furgoni: secondo i primi rilievi, condotti dalla polizia locale intervenuta sul posto, ci sarebbe un tamponamento alla causa del sinistro. Sul posto anche 118, il personale Anas per ripristinare la viabilità e i carroattrezzi per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. Necessario l'intervento anche dell'elisoccorso "Nibbio" della Regione Umbria. Al momento uscita obbligata a Gualdo Tadino per chi percorre il tratto.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/03/2024 15:14

Redazione