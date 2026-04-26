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Intitolato a Maria Spigarelli il parco cittadino di Cerqueto

Partigiana e figura di spicco della Resistenza gualdese.

Nel pomeriggio del 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’81° anno della Festa della Liberazione, l'Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino ha intitolato il Parco di Via Lussemburgo nella frazione di Cerqueto a Maria Spigarelli detta “Meri” (Gualdo Tadino, 22 aprile 1916 – 8 gennaio 2013), partigiana e figura di spicco della Resistenza gualdese. La cerimonia è stata un momento carico di emozioni, alla quale hanno partecipato il Sindaco Massimiliano Presciutti, la Giunta Comunale, insieme ai familiari di Maria Spigarelli, profondamente commossi nel vedere il nome della loro cara diventare parte integrante della storia della città. Durante l’intitolazione è stato proiettato un video, che ha raccontato la testimonianza di Maria Spigarelli, che ha trattato i momenti difficili ed emozionanti vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale, aggiungendo ulteriore significato a questa intitolazione, portando la memoria della partigiana Maria Spigarelli a vivere anche nei luoghi che oggi la ricordano. L’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare così il coraggio e l’impegno di una donna che ha dato un contributo fondamentale alla difesa della democrazia e della libertà cittadina, in un periodo storico che ha segnato indelebilmente la nostra nazione. Come ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti: “Questa intitolazione non è solo un omaggio a Maria Spigarelli, gualdese e partigiana attiva nel volontariato e nell’associazionismo territoriale, ma anche un riconoscimento del valore di tutte le donne che, con determinazione e sacrificio, hanno contribuito a scrivere la nostra storia, facendo della lotta per la libertà una lotta comune. Con l’intitolazione di questo spazio alla nostra concittadina Maria Spigarelli proseguiamo un percorso di intitolazioni a figure femminili di aree verdi della città. Vorrei anche ringraziare la squadra esterna del Comune che si occupa della sistemazione e manutenzione dei parchi. In questo particolare caso i miei ringraziamenti vanno ai tanti volontari che si sono adoperati per la realizzazione del campo di bocce qui presente, ed in particolare alla memoria di Alfredo Minelli che è anche ricordato con una targa commemorativa”. Quella di ieri, infatti, non è stata l’unica iniziativa di questo tipo. Questo gesto si inserisce in un progetto più ampio voluto dall’Amministrazione Comunale, che ha già avviato un percorso di intitolazione di aree verdi cittadine a figure femminili di grande rilevanza, sia a livello locale che nazionale. Nel giugno 2025, infatti, i Giardini della Rocca Flea sono stati intitolati ad Anna Kulisciof, medico, rivoluzionaria e figura centrale del movimento femminista italiano. Successivamente, nel novembre 2025, è stato il turno del Parco Campetti S. Rocco, che è stato intitolato a Tina Anselmi, sindacalista e politica, una delle personalità più influenti nella difesa dei diritti delle donne e dei lavoratori.

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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