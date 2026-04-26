Serie C, Gubbio-Pineto 2-0. Ai playoff sarà di nuovo rossoblù contro biancoazzurri in Abruzzo. Ternana-Pianese 1-3 e Fere sempre contro i bianconeri ai playoff. Forli-Perugia 1-1, Grifo salvo

Serie C, Girone B: nella 38esima e ultima giornata di campionato il Gubbio supera 2-0 il Pineto al "Barbetti" con le reti di Carraro al 24esimo del primo tempo(tocco a porta vuota su assist di Zallu dopo una superba manovrata eugubina) e Mastropietro al 77esimo(piatto interrno destro in corsa su sponda aerea del classe 2008 Bacalini) e chiude la regular season a quota 48 in ottava posizione. E al primo turno playoff sarà di nuovo duello con il Pineto, questa volta in gara unica in terra abruzzese con due risultati su tre per i biancoazzurri

Chiude sempre a 48 ma in nona piazza la Ternana, che nell'ultiomo turno cede 1-3 al "Liberati" alla Pianese. Gran gol di Kerrigan ad aprire la partita per le Fere che però nella ripresa subiscono la doppietta di Ongaro e il sigillo finale di Sodero. Ai playoff sarà anche qui "repeat" Pianese-Ternana a Piancastagnaio con due risultati su tre per i bianconeri

Finisce 1-1 invece tra Forli' e Perugia(reti di Macrì e Bacchin) con i biancorossi che ottengono la salvezza diretta chiudendo a 38 in 14esima posizione

Ad essere promosso in B è l'Arezzo, che supera 3-1 la Torres e stacca sul fil di lana l'Ascoli(sconfitto 1-0 a Campobasso e secondo in classifica). Ai playout invece sfida tra Torres-Bra, con la Sambenedettese che sorpassa nel finale i sassaresi grazie all'incredibile vittoria per 2-3 sul campo della Vis Pesaro con le due reti del sorpasso siglate in pieno recupero dai rossoblù marchigiani

Questi tutti i verdetti e accoppiamenti del girone B di C:

PROMOSSA IN SERIE B: Arezzo

PLAYOFF: Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana e Vis Pesaro

PLAYOUT: Torres e Bra

RETROCESSE IN SERIE D: Pontedera

ESCLUSA: Rimini

Accoppiamenti PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):

Juventus Next Gen vs Vis Pesaro

Pianese vs Ternana

Pineto vs Gubbio

SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio):

Campobasso

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):

Ravenna

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):

Ascoli

PLAYOUT (and. sabato 9 maggio/rit. sabato 16 maggio):

Bra vs Torres

Torres vs Bra

Gubbio/Gualdo Tadino

26/04/2026 19:35

Redazione