Judo Kodokan Gubbio, medaglie e piazzamenti d'elite al Trofeo "Citta' di Camerano": oro per Francesco Filippetti, bronzo per Matteo Vittori

Ottimi risultati per il Judo Kodokan Gubbio nello scenario del Palaprometeo di Ancona al 2° Trofeo di Judo Città di Camerano, gara a marchio FIJLKAM di ottimo livello, molto partecipata e ben organizzata, rivolta alle categorie Cadetti, Esordienti A e B. Il Judo Kodokan Gubbio ha partecipato a questa competizione con 11 judoka, di cui sei della categoria Esordienti erano convocati con la Squadra Regionale Umbra. Proprio da questo gruppo sono arrivate medaglie e buoni piazzamenti, infatti ben tre Esordienti B eugubini sono riusciti a disputare una finale: oro per Francesco Filippetti nei 55 kg, bronzo per Matteo Vittori nei 60 kg e un quinto posto per Pugno Lorenzo nei 55 kg che purtroppo ha perso la finale del terzo/quinto posto; due settimi posti per gli Esordienti A Lorenzo Moriconi e Pietro Fagiani entrambi nei 55 kg. Nella Categoria Esordienti B presente anche Luca Fioroni nei 60 kg. Grazie anche al contributo degli atleti sopra citati la Squadra Regionale Umbra, composta da 24 judoka, si è aggiudicata il primo posto su 77 club. “E’ stato un ottimo lavoro in team tra tutti i tecnici e gli atleti dei vari club umbri, una grande prova di unione di intenti” questo il commento del maestro eugubino Dario Dionisi che ricopre anche il ruolo di CT umbro. Per i 5 Cadetti che hanno invece vestito i colori del Judo Kodokan Gubbio la gara è stata molto complessa (da notare la presenza nelle categorie 73 kg e 81 kg rispettivamente il Campione del Mondo e il Vice Campione del Mondo in carica). Per gli atleti del club eugubino sono arrivati alcuni buoni piazzamenti, tra cui spicca il settimo posto di Andrea Morra nei 66kg. La Presidente Sociale Roberta Moscetti Castellani si è comunque complimentata anche con Alessio Maranghi(73 kg), Giacomo Bei(81 kg) e Martino Vagnarelli(73 kg) che, pur essendo ancora cinture chiare, si sono confrontati con cinture nere e marroni e con Lorenzo Martiri sempre presente tra gare e allenamenti regionali.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/12/2023 10:00

Redazione