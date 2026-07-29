A Gualdo Tadino la Finale Regionale di “Mister Italia – Selezione Centro Italia”

Continuano gli eventi contenuti nel ricco programma dell’Estate Gualdese 2026 promosso dall’Amministrazione Comunale. Sabato 1° Agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino ospiterà la Finale Regionale per la Selezione Centro Italia del concorso nazionale Mister Italia. Un appuntamento imperdibile che vedrà protagonisti i concorrenti provenienti da Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio e Toscana, pronti a contendersi l'accesso alle fasi successive del più prestigioso concorso di bellezza maschile del Paese. Il pubblico potrà assistere alla presentazione ufficiale dei concorrenti attraverso raffinate sfilate di moda, accompagnate da momenti di spettacolo, musica e performance artistiche. Un’importante vetrina pensata per valorizzare i migliori talenti del Centro Italia e regalare una serata di leggerezza nel cuore della città. L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la popolazione.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/07/2026 09:29

Redazione