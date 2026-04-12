Skin ADV

L'Umbria al Vinitaly nel segno dell'identità e della visione

Uno spazio completamente rinnovato ha interpretato il concept 'Stili di vite'.

Si è aperto nel segno dell'identità e della visione il Vinitaly 2026 dell'Umbria, protagonista nel nuovo padiglione D con uno spazio completamente rinnovato che ha interpretato il concept "Stili di vite", filo conduttore della presenza regionale alla manifestazione. La giornata inaugurale - si legge in un comunicato della Regione - è iniziata alle 12 con il taglio del nastro dell'area Umbria, alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dell'assessora alle Politiche agricole e agroalimentari, turismo e Pnrr Simona Meloni, del presidente di Umbria Top Wines Massimo Sepiacci e dei rappresentanti delle principali istituzioni e realtà del comparto vitivinicolo regionale. Un momento simbolico che ha segnato l'avvio di un'edizione profondamente rinnovata sia nella collocazione (padiglione D) che nel linguaggio espositivo, con uno spazio immersivo molto più grande capace di raccontare l'Umbria attraverso arte, paesaggio e cultura del vino. "Per la prima volta - ha dichiarato Proietti - abbiamo uno spazio interamente dedicato ai nostri produttori: il marchio Umbria è finalmente ben riconoscibile e si afferma accanto alle grandi regioni vitivinicole. La nuova collocazione a Vinitaly e il rinnovamento della nostra presenza ci rendono protagonisti, con grande entusiasmo. Crediamo fortemente che le sfide attuali possano essere affrontate e vinte valorizzando la nostra attrattività: i numeri record del turismo nel 2025, già superati dal trend del 2026, dimostrano quanto l'Umbria sia sempre più una destinazione da vivere e gustare. Stiamo riportando tutti i nostri produttori all'interno di questo spazio, un luogo di degustazione e vitalità, e registriamo un entusiasmo diffuso. Il mondo del vino, nonostante le difficoltà, riesce a trasformare le criticità in opportunità, facendo dell'unione la propria forza. Questa è l'Umbria: una terra da gustare e da vivere". Nel corso della giornata, il programma si è sviluppato con un palinsesto che ha posto al centro i temi chiave della produzione umbra contemporanea. Tra questi, l'agrobiodiversità è stata protagonista del press lunch dedicato alla stampa, curato da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, durante il quale i prodotti del territorio sono stati reinterpretati attraverso un cooking show d'autore, in dialogo con la ricerca scientifica e la tutela delle varietà locali. Ampio spazio è stato dedicato anche al racconto delle filiere e dei territori con la presentazione del progetto sulla viticoltura eroica, promosso da Assogal Umbria, che ha visto coinvolti i cinque Gal regionali in un'azione condivisa per valorizzare le aree più vocate e complesse della produzione vitivinicola. Un modello di sviluppo che ha messo in relazione istituzioni, ricerca e imprese, puntando su sostenibilità, resilienza e presidio del paesaggio. "L'Umbria meritava uno stand interamente dedicato - ha dichiarato l'assessora Meloni - perché i nostri produttori hanno dimostrato negli anni grande impegno, forte radicamento al territorio e un contributo concreto allo sviluppo economico regionale. La presenza con uno spazio autonomo, aperto all'internazionalizzazione, rappresenta un segnale importante. Continueremo a valorizzare i grandi protagonisti del vino umbro, coloro che hanno contribuito a costruirne la reputazione, ma allo stesso tempo puntiamo con decisione sul binomio tra turismo e agricoltura. L'enoturismo è infatti una leva strategica per lo sviluppo della regione: circa il 20% dei visitatori sceglie l'Umbria per vivere un'esperienza enogastronomica. Il vino è uno degli elementi identitari più forti. A sostegno del comparto, abbiamo rafforzato gli strumenti economici, incrementando in due anni fino a quasi quattro milioni di euro le risorse destinate alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oltre che agli investimenti nelle cantine. Questo rappresenta un primo passo: il futuro sarà costruito attraverso una rete solida tra istituzioni, associazioni di categoria e produttori". Nel pomeriggio, degustazioni e incontri hanno approfondito il legame tra vino, cultura e biodiversità: dalle esperienze enoturistiche ai focus sui vitigni iscritti al registro regionale della biodiversità agraria, fino agli abbinamenti tra vini passiti e cioccolato della tradizione umbra, con la partecipazione della Scuola del cioccolato Perugina. L'area Tasting ha ospitato inoltre momenti tecnici dedicati a operatori e appassionati, tra cui una degustazione sull'Orvieto e un confronto tra diverse interpretazioni di vini santi italiani, in abbinamento a eccellenze del cioccolato artigianale umbro. A chiudere la prima giornata, lo spazio Umbria si è trasformato in luogo di incontro e relazione con "Wine & Vibes", l'aperitivo serale realizzato in collaborazione con Intravino: un momento informale tra vino, musica e prodotti del territorio che ha restituito in chiave contemporanea lo stile di vita umbro. Con oltre quaranta appuntamenti in programma nei quattro giorni di manifestazione, l'Umbria si è presentata a Vinitaly 2026 con una proposta corale capace di mettere al centro qualità, identità e innovazione, rafforzando il posizionamento del vino umbro sui mercati nazionali e internazionali.

Perugia
12/04/2026 17:26
Redazione
12/04/2026 18:01 | Sport
Rugby Gubbio: al Coppiolo i Lupi battono i Cavalieri 26-7
Davanti al numerosissimo pubblico di casa, venuto a tifare il Rugby Gubbio in occasione dell`ultima partita a Gubbio del...
Leggi
12/04/2026 11:25 | Attualità
Gualdo Tadino ha celebrato i suoi nuovi nati nella Giornata della Gentilezza
Si è svolta domenica 12 aprile 2026, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, la cerimonia dedicata all...
Leggi
11/04/2026 17:50 | Sport
Serie C: Gubbio Pianese 1-1, Bruscagin risponde a Ianesi. Rossoblu' a quota 44 sempre dentro la zona playoff a 180' dalla fine della stagione regolare
Serie c, girone B: in una partita lisergica e condizionata dal caldo estivo, il Gubbio impatta 1-1 al 2barbetti" con la ...
Leggi
11/04/2026 17:47 | Cultura
Fino a Mercoledi 15 Aprile Gubbio ospita nella Sala degli Stemmi la Mostra Personale di Beneficenza "Spatole di Luce" dell'Artista Ucraina Iryna Zyza
Durerà fino a mercoledi 15 aprile(orario 10-19.30), la mostra personale di Iryna Zyza. La celebre Sala degli Stemmi, aff...
Leggi
11/04/2026 17:45 | Costume
Speed Motor Bike toglie il velo alla Cicloturistica del Lupo del 12 aprile: Gubbio si prepara alla festa collettiva delle due ruote
Domenica 12 aprile, l`appuntamento per tutti i cicloturisti e gli appassionati delle due ruote è a Gubbio, che terrà a b...
Leggi
11/04/2026 17:41 | Attualità
Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta di Piscille si apre il Cantiere per la pace. Il progetto ispirato ai valori di pace e fraternità incarnati da san Francesco e Aldo Capitini
In preparazione del Meeting nazionale delle Scuole di Pace sui passi di Francesco ‘Io Cambio’ che si terrà ad Assisi il ...
Leggi
11/04/2026 17:34 | Politica
Eolico a Gubbio: confronto pubblico su impatti e criticità dei progetti. Iniziativa di Citta' Futura alla Biblioteca Sperelliana
Il confronto pubblico eolico Gubbio, promosso dall’associazione Città Futura, ha rappresentato un momento di approfondim...
Leggi
11/04/2026 17:30 | Cronaca
Crolla il solaio in una struttura ricettiva a Magione. Soccorsa dai Vigili del fuoco una persona rimasta bloccata, è in buone condizioni
Una persona è rimasta coinvolta - ma secondo le prime informazioni, è in buone condizioni di salute - nel crollo di un s...
Leggi
11/04/2026 17:22 | Politica
Vicepresidente Camera Anna Ascani: 'Il ministro ripristini le risorse per i festival umbri'. La deputata Dem presenta un'interrogazione
"Un governo incapace che taglia indiscriminatamente risorse lasciando i territori nel panico. L`ultimo capitolo riguarda...
Leggi
11/04/2026 15:38 | Attualità
Guardia di Finanza Perugia: convegno su lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la “Sala dei Notari” di “Palazzo dei Priori” si è tenuto un convegno in tema ...
Leggi
Utenti online:      511


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv