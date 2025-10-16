L'assessore Micaela Parlagreco visita lo Spazio Liuteria di Gubbio

Visita allo Spazio Liuteria di Gubbio dell'assessore Micaela Parlagreco. Aperta lo scorso 6 ottobre, la Scuola accoglie quest’anno dieci allievi provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero: tre umbri (tra cui uno eugubino), quattro marchigiani, uno dal Lazio, una ragazza cuneese e uno studente tedesco. Sotto la guida del maestro Paolo Ceccarelli, musicista e didatta, e del suo staff, la Scuola propone un percorso formativo articolato in lezioni pratiche e teoriche: dalla costruzione di strumenti a corda fino allo studio della fisica acustica, della tecnologia del legno e della chimica dei materiali.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/10/2025 16:16

Redazione