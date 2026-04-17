Skin ADV

L’arte che dà luce: a Gubbio il concorso “Guardare Oltre” premia Jesica Anamaria Rafan

Il suo logo diventa il simbolo della nuova campagna sulla donazione del tessuto corneale promossa dalla Usl Umbria 1 in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti.

È il logo realizzato da Jesica Anamaria Rafan, studentessa della classe 2° ALA del Liceo Artistico del Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio, a vincere il concorso artistico “Guardare Oltre”. L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti della Usl Umbria 1 – Presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino – con l’approvazione e il patrocinio dell’Usl Umbria 1, del Centro Regionale Trapianti e del Comune di Gubbio. La premiazione si è svolta giovedì 16 aprile nella sala ex Refettorio della Biblioteca Comunale Sperelliana di Gubbio, nell’ambito di un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione delle cornee ed organizzato in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si celebra domenica 19 aprile. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Micaela Parlagreco, assessore allo sviluppo economico, formazione e mercato del lavoro del Comune di Gubbio; Paola Tomassoli, direttore del Distretto Alto Chiascio; Nicola Albi, responsabile medico operativo del Centro Regionale Trapianti; e  Moreno Panzolini, professore del Liceo scientifico del Polo Liceale “Mazzatinti” che ha coordinato il progetto per la scuola. A seguire, si sono alternati interventi scientifici – a cura di Nicola Albi e di Francesca Florio, dirigente medico oculista Usl Umbria 1 – e testimonianze dirette, tra cui quella di Luca Viglienzone, anestesista e rianimatore dell’ospedale di Branca e trapiantato di cornea. Le 19 opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico del Polo Liceale “Mazzatinti”, a cui era riservato il concorso, sono state illustrate da Pierluigi Piergentili, Met (Medico esperto in procurement) del Presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e responsabile del Coordinamento per il procurement e la donazione di organi e tessuti della Usl Umbria 1, ideatore del progetto, che ha anche curato le conclusioni dell’evento. Nel suo intervento, Piergentili ha ricordato agli studenti come “la donazione di tessuto corneale sia un atto silenzioso ma potentissimo, un gesto che non si vede ma che permette agli altri di vedere. È qui che arte e scienza si incontrano, nella capacità di dare luce”. Ha poi invitato i giovani a continuare a parlare di donazione nelle famiglie, nelle scuole e tra amici, sottolineando l’importanza di una scelta informata e consapevole. Il logo vincitore diventerà il visual ufficiale della nuova campagna informativa dedicata alla donazione del tessuto corneale, che sarà diffusa sul territorio e all’interno dell’ospedale di Branca.

Gubbio/Gualdo Tadino
17/04/2026 10:18
Redazione
17/04/2026 09:38 | Attualità
SS318 di Valfabbrica. Chiusure temporanee dal 21 al 24 aprile
Nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 aprile la SS318 "di Valfabbrica" chiude temporaneamente in diversi tratti. Sarà compl...
Leggi
17/04/2026 09:22 | Sport
Città di Castello pallavolo serie c/m, Andrea Radici è il nuovo allenatore
Colpo a sorpresa del Città di Castello Pallavolo che sabato 18 Aprile 2026 alle ore 21.15 al Pala Andrea Joan nella sfid...
Leggi
17/04/2026 09:14 | Cultura
Gualdo Tadino celebra l’81° anno della Festa della Liberazione
L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino invita tutti i Cittadini e le Associazioni a partecipare Sabato 25 aprile 20...
Leggi
17/04/2026 09:03 | Politica
Filippo Farneti vicesindaco di Gubbio dal 17 al 20 aprile 2026. "Garantire rappresentanza istituzionale"
L`assessore al bilancio del Comune di Gubbio, Filippo Farneti, ricoprirà il ruolo di vicesindaco per il periodo 17-18-19...
Leggi
17/04/2026 08:43 | Cronaca
Umbertide: nascondeva la droga in alcuni anfratti, arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, di origine albanese,...
Leggi
16/04/2026 18:51 | Sport
Basket, Serie C: Gubbio espugna Assisi(58-69) in Gara 2 dei quarti e passa in semifinale playoff. Prossima avversaria una tra Terni o Foligno
basket Serie C: dopo la vittoria in volata in Gara 1, nel secondo atto Emi basket Gubbio espugna 58-69 il PalaSir contro...
Leggi
16/04/2026 18:38 | Cultura
Gubbio: 30 anni fa ci lasciava l'avvocato Giorgio Gini, storico, studioso e innamorato della città. Fu autore di cicli di trasmissioni che oggi sono memoria collettiva della comunità
Esattamente 30 anni fa, il 16 Aprile 1996, Gubbio perdeva una figura di assoluto riferimento per l`ambito culturale e so...
Leggi
16/04/2026 18:23 | Attualità
Gubbio, al via i pellegrinaggi mariani a San Girolamo
Riprendono da sabato 18 aprile i pellegrinaggi mariani verso il Monastero di San Girolamo di Gubbio, tradizionale appunt...
Leggi
16/04/2026 16:17 | Attualità
Gubbio ospita “La Marcia dell'ascolto”
Gubbio ospita “La Marcia dell`ascolto”, iniziativa itinerante che farà tappa nella città di pietra domani, venerdì 17 ap...
Leggi
16/04/2026 15:38 | Attualità
Torna il 17 e il 18 il Green Energy Day, gli eventi in Umbria
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tutta Italia il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla ...
Leggi
Utenti online:      423


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv