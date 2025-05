La Svila Perugia Basket si ferma in finale contro il Gualdo, ma resta una stagione da incorniciare

La Svila Perugia Basket esce sconfitta 61-72 da Gara-2 della finale play-off del girone N della Serie C Unica, abbandonando così il sogno della promozione in Serie B Interregionale. La Pizzicata Basket Gualdo conferma così la sua superiorità sui perugini (quattro vittorie in quattro scontri diretti in questa stagione) e chiude la serie sul 2-0, vincendo il girone e guadagnandosi la possibilità di giocare gli spareggi a quattro con le migliori squadre di Marche, Romagna e Lazio: 3 su 4 saliranno di categoria. Nonostante l’amarezza per la sconfitta, per i perugini c’è solo orgoglio e soddisfazione: è stata una delle migliori stagioni degli ultimi dieci anni della società e sarà sicuramente un’ottima base da cui ripartire per un 2025-26 che è già cominciato. La Svila Perugia Basket chiude così una stagione entusiasmante e molto positiva. “Siamo partiti senza nessuna aspettativa – commenta così il presidente Paolo Chiacchella - ma consapevoli di avere un buon gruppo e di avere aggiunto pedine importanti come Berardi, Norkus e successivamente Bantsevich. Un campionato brillante che ci ha visto fare delle vere e proprie imprese nelle ultime settimane, come vincere ad Assisi e Gubbio e lottare fino alla fine con una corazzata come Gualdo. Ci rimane un po’ di amaro in bocca per quella che forse è stata un’occasione persa sabato scorso in Gara-1, dove abbiamo giocato molto bene e non siamo riusciti a contenere il ritorno di Gualdo, guidata dal suo giocatore-simbolo Monacelli. Comunque, rimane una grande stagione e non possiamo fare altro che ringraziare tutti, dai ragazzi allo staff a tutti i coach per il durissimo lavoro svolto durante tutta l’annata e fare ovviamente i complimenti al Gualdo per la meritata vittoria ed un in bocca al lupo a loro per i prossimi spareggi per la promozione in Serie B”.

Perugia

29/05/2025 14:46

Redazione