La ginnastica ritmica umbra protagonista a Roma

Si sono appena spenti i riflettori, all’Accademia Nazionale Federale “Bruno Grandi” di Roma, tirata a lucido per l’occasione, sulla fase Interregionale del Campionato di Specialità Junior/Senior Gold di ginnastica ritmica: due giorni di gare molto proficue per l’Umbria. Infatti, alle ginnaste già qualificate per i prossimi Campionati Italiani a Catania, in virtù del titolo regionale conquistato in casa, si sommano tante altre atlete promosse in questa competizione, che andranno ad arricchire la trasferta siciliana. Hanno partecipato alle qualificazioni della Zona Tecnica 4, che riguarda le regioni Abruzzo, Marche e Umbria, 5 società umbre, Fontivegge Gryphus Perugia, Fortebraccio Perugia, Fulginium Foligno, La Fenice Spoleto e Melos Perugia, che hanno tutte riportato dei risultati di rilievo. Nella categoria Junior 1 in bella evidenza Linda Negrini e Ludovica Di Vita, entrambe della Fulginium, rispettivamente 1^ e 2^ nell’esercizio con il cerchio, con punti 20,400 e 17,400. Ottima prestazione invece per Chiara Noemi Santangelo de La Fenice, che si è imposta nella gara alle clavette con un punteggio di 19,450, seguita sempre da Ludovica Di Vita (Fulginium), questa volta medaglia di bronzo ottenuta con 17,650 punti. Eccellente infine la prova di Angelica Roccetti, La Fenice, che ha totalizzato un bellissimo 23,350, vincendo la performance con il nastro. Fra le Junior 2/3, bella prestazione di Eva Pasquino della Fortebraccio, 2^ al cerchio con punti 22,200. Con il 3° posto alla palla, promossa anche Greta Sardelli portacolori della Fontivegge Gryphus che ha guadagnato 20,400 punti. Alle clavette altro podio e lasciapassare per gli Italiani con il 3° gradino di Alice Valentini, de La Fenice, grazie al suo punteggio di 19,800. Il nastro ha regalato poi altre due qualificazioni per Sofia Murashka della Fulginium, 2^ con punti 19,250 e di nuovo per Greta Sardelli della Fontivegge Gryphus, ancora 3^ con 19,150 punti. Nel livello Senior ulteriore conferma delle ginnaste umbre: Susanna Derna Tiberi della Fortebraccio, che si è aggiudicata la gara alla palla con punti 22,350, Lavinia Marsili della Fulginium che ha vinto alle clavette sempre con lo stesso punteggio, e Anna Cathrine Lucaroni della Fontivegge Gryphus che è arrivata 2^ con il punteggio di 20,250. L’ultima qualificazione è giunta poi all’Umbria, per merito della coppia della società Melos, costituita da Sofia Agrestini e Giada Cuglini, che hanno conquistato il podio piazzandosi al 2° gradino con punti 15,700. Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi dal Presidente Roberto Settimi e dall’intero Comitato Regionale dell’Umbria della FGI. Non resta ora che attendere le finali nazionali del Campionato Italiano, previste dal 4 al 6 novembre a Catania.

Perugia

20/10/2022 10:04

Redazione