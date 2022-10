Dal prossimo anno l'Umbria avrà un suo elisoccorso

Dal prossimo anno l' Umbria gestirà direttamente il proprio elisoccorso senza condividerlo più con le Marche. E questo accadrà già dall' inizio del 2023, come ha annunciato l' assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, in una conferenza stampa nel corso della quale, insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, è stato fatto il punto su alcune questioni della sanità regionale. "Per l'affidamento del servizio stiamo lavorando al bando che partirà a breve" ha quindi spiegato la governatrice. La Regione, ha ricordato Coletto, ora paga un fisso di 1,2 milioni di euro all' anno alle Marche per gestire il servizio. La base dell' elisoccorso - è stato poi spiegato - sarà a Foligno con l' autorizzazione dell' Enac già pronta. Con questo servizio "cambieranno le impostazioni di tutto il settore emergenza-urgenza" ha infine annunciato l' assessore.



Perugia

19/10/2022 16:32

Redazione