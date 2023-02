Lega Gubbio: “Dopo anni di immobilismo della sinistra il cantiere della ‘Contessa’ riparte”

Dopo anni di immobilismo della sinistra sulla questione della strada della 'Contessa' finalmente il cantiere è pronto a partire grazie al lavoro della Giunta regionale e in particolare dell'assessore leghista Enrico Melasecche". Così i consiglieri comunali della Lega Gubbio, Michele Carini e Sabina Venturi. "L’apertura del cantiere sulla strada statale 452 della Contessa è prevista in primavera, come sottolineato dall’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Enrico Melasecche che ringraziamo per la costante attenzione dimostrata nei confronti dei cittadini, delle imprese e più in generale di questo territorio interessato da interventi migliorativi oramai non più rinviabili - proseguono Carini e Venturi - Non ci sarà dunque nessun rinvio dei lavori, ma si sta ragionando, come ribadito dall’assessore Melasecche, circa le possibili soluzioni per concludere il tutto prima del previsto: in 10 mesi anziché in 12. Questo il tema al centro del confronto di oggi con ANAS, Comune e Associazione Industriali dell’Eugubino-Gualdese. Il disinteresse e l’immobilismo delle passate giunte di centrosinistra, che avevano abbandonato a sé stessa la strada della Contessa rischiando di bloccare inesorabilmente e per sempre un’arteria stradale fondamentale per la circolazione di beni e persone, era diventato qualcosa di inaccettabile. Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno profuso dalla giunta regionale di centrodestra che ha guardato all’interesse di tutti i cittadini e ad un confronto proficuo e continuo con Anas grazie al quale è stato possibile raggiungere una soluzione per riqualificare un tratto infrastrutturale fondamentale che collega l’Umbria con le Marche. Grazie all’intervento della Regione i due cantieri, quello del viadotto e quello della galleria, prima previsti con interventi separati, sono stati unificati. Per creare meno disagi possibili, per la durata degli interventi di riqualificazione pesante, sarà prevista una viabilità alternativa per il traffico locale, residenziali e per i mezzi pesanti. Questo è il modo di lavorare della Lega, testa bassa e risultati, a differenza di quanto fatto in passato dalla sinistra con le sue promesse cadute sempre nel vuoto".

Gubbio/Gualdo Tadino

22/02/2023 16:43

Redazione