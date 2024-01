Lutto nel mondo del calcio regionale: si è spento a 75 anni il prof. Luigi Falasconi. Con il Gubbio segno' uno storico gol all'Italia di Valcareggi

Lutto nel mondo del calcio regionale: è scomparso difatti all'età di 75 anni Luigi Falasconi, personaggio molto conosciuto a Sansepolcro e in tutto l'Altotevere grazie in primis al suo passato calcistico sia da giocatore che da dirigente. Falasconi ha giocato anche nel Gubbio in cui firmo' una rete storica e così lo ha voluto ricordare in un anota la societa' rossoblu':

"Falasconi, di ruolo attaccante, disputò con la maglia del Gubbio due tornei di IV serie, nel 1970-71 e 1971-72 segnando 8 reti in campionato. Ma certamente il suo gol più famoso in rossoblù è senza dubbio quello siglato il 28 ottobre 1970 nell'amichevole disputata dal Gubbio a Coverciano contro la nazionale italiana allenata da Ferruccio Valcareggi e reduce dal secondo posto ai mondiali di Messico '70. Falasconi portò in vantaggio a sorpresa il Gubbio al 15' del primo tempo, davanti a circa 5000 spettatori, con una splendida rete. Fu quella l'unica segnatura dell'undici eugubino nella gara che terminò col punteggio di 8-1 per gli azzurri."

Città di Castello/Umbertide

20/01/2024 06:49

