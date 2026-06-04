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Lutto nella comunità eugubina e ceraiola: è venuto a mancare Franco "Billo" Nardelli, capodieci del Cero di San Giorgio nel 2002

Lutto nella comunità eugubina e ceraiola: è venuto a mancare Franco "Billo" Nardelli, capodieci del Cero di San Giorgio nel 2002.

Lutto nella comunità eugubina e in particolare nel mondo ceriolo: è venuto difatti a mancare a 75 anni Franco "Billo" Nardelli, capodieci del Cero di San Giorgio nel 2002 con la Manicchia della Piana e già prima punta davanti sulle mute della Calata dei Ferranti e sulla muta "De Mauro". Tantissimi i messaggi di commiato da parte della famiglia dei Sangiorgiari e delle altre famiglie ceraiole oltre di tante altre realtà eugubine come l'associazione Eugubini nel Mondo. Il funerale si terrà oggi, giovedi 4 Giugno, alle 16 alla Chiesa parrocchiale "San Silvestro" di Branca.

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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