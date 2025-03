Medio Fondo del Quasar, ancora qualche giorno di tempo per le iscrizioni

C’è ancora tempo per iscriversi alla quinta edizione della Medio Fondo del Quasar, evento ciclistico pensato per gli appassionati del ‘pedalare lento’, ma non solo, e per gli amanti della natura, in programma domenica 16 marzo con partenza (alle 8.30) e arrivo al centro commerciale di Ellera di Corciano. La gara è valevole come prima tappa del Circuito cicloturistico Terre d’Etruria 2025 e del Circuito Cicloturismo Aics. Due i percorsi ad anello tra cui si può scegliere: uno medio di 92 chilometri (dislivello di 1.600 metri) che arriverà fino alla località toscana di Sant’Andrea di Sorbello, nel comune di Cortona; uno corto di 60 chilometri (dislivello di 600 metri) fino a Castel Rigone nel comune di Passignano sul Trasimeno. La competizione prevede anche due cronoscalate, Mantignana-Castel Rigone e Sant’Andrea di Sorbello-Preggio, e due i ristori allestiti nelle località di Mugnano e Castel Rigone. Ci si può iscrivere entro venerdì 14 marzo sul sito icron.it (20 euro), mentre il giorno precedente la gara, sabato 15, direttamente al Quasar Village dalle 15 alle 18 (25 euro) come anche nella giornata di domenica dalle 7 alle ore 8.10 (30 euro). I premi andranno alle 10 società che avranno percorso il maggior numero di chilometri, ai primi tre classificati per categoria nella cronoscalata e un premio speciale anche alla società con il miglior tempo di cronoscalata dei primi quattro atleti. Il Quasr village mette a disposizione un servizio docce per gli atleti, la colazione gratuita per tutti i partecipanti e un pasta party al rientro della gara. Previsti anche trattamenti gratuiti pre/post gara per atleti in collaborazione con Quasar Fisio Medical e Fisio Salus. Sono ammesse a partecipare alla gara anche le e-Bike, a testimonianza dell’attenzione del Quasar Village che vuole sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale, oltre che su una mobilità sostenibile e inclusiva.

Perugia

12/03/2025 13:33

Redazione