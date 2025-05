Sono stati migliaia anche quest'anno i partecipanti alla Grifonissima, la classica del podismo perugino arrivata alla 44/a edizione. Alla partenza da corso Vannucci il via alla corsa è stato dato per la prima volta dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dall'assessore allo Sport, Pierluigi Vossi. "Il prossimo anno parteciperemo", ha detto Ferdinandi, che ha definito la Grifonissima "un evento il cui significato va oltre la semplice corsa". A vincere la gara competitiva da 10,5 chilometri gli stessi due atleti del 2023. Tra gli uomini il primo a tagliare il traguardo allo stadio Santa Giuliana, con un tempo di 33 minuti e 31 secondi, è stato Khalid Mokhchane della Tx Fitness. Tra le donne ha vinto l'atleta di casa, Silvia Tamburi, dell'Atletica Avis Perugia (37'53''). Hanno completato il podio maschile Michele Salvatore (34'44'') del G.S. Virtus e Cristian Orazi (35'24''). Nel femminile argento per Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini Excels, 38'29'') e Linda Giorgi (Avid Perugia, 39'21''). Sono stati 645 gli atleti, in rappresentanza di oltre 60 squadre, iscritti alla gara competitiva. Alcuni sono arrivati anche da Piemonte, Liguria e Lombardia. Più di 200 invece i partecipanti alla corsa non competitiva, sempre sulla distanza dei 10,5 chilometri. Molti di più gli iscritti alla Grifonissima 3K, quella libera da 3,5 chilometri, animata da quasi 900 studenti delle scuole del perugino più altri 734 iscritti. Sono state tante le persone che si sono poi accodate lungo il percorso, facendo registrare ben più di 3mila partecipanti. La Grifonissima è organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta, cui andrà il ricavato a supporto dell'attività promossa in favore dei pazienti oncologici.

11/05/2025 11:48

